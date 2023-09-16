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Стало відомо, коли Києвом почнуть курсувати двоповерхові німецькі автобуси

Коли в Києві з'являться двоповерхові автобуси (фото: facebook.com/benjamin.north.56)
Автор: Юлія Гаюк

У грудні 2022 року Київпастранс отримав чотири двоповерхових автобуси від німецького комунального перевізника. Проте досі цей транспорт не вийшов на дороги столиці.

Styler з посиланням на коментар Київпастрансу "Вечірньому Києву" повідомляє, коли нові автобуси з'являться на маршрутах.

У відповіді представництва йдеться про те, що двоповерхові автобуси будуть використовувати для туристичних екскурсій містом. Але коли це станеться - невідомо.

"Першочерговим призначенням експлуатації зазначених автобусів є туристичні маршрути міста Києва. Але, враховуючи специфічні габаритні характеристики автобусів, використання їх в умовах воєнного стану, під час повітряних тривог та масованих ракетних атак РФ, несе в собі додаткові ризики для пасажирів і рухомого складу", - відповіли в Київпастрансі.

Тому поки там розглядають варіант експлуатації автобусів у післявоєнний час.

Такі двоповерхові автобуси курсують Берліном (фото: Леонід Сазонов, facebook.com/DIEBUSGALERIE)

Раніше повідомляли, що терміни виходу автобусів на столичні дороги затягуються через ряд причин:

  • процедура реєстрації та сертифікації
  • відповідне обладнання для функціонування електронного квитка
  • GPS-трекери та системи аудіовізуального сповіщення
  • визначення маршрутів, на яких планується їх залучити

Що відомо про двоповерхові німецькі автобуси

За словами операційного директора BVG - компанії, яка передала транспорт - ці автобуси були в експлуатації протягом 12 років у Берліні. Перед відправленням в Україну їх перевірили у ремонтних майстернях компанії.

Також зазначається, що такою допомогою Берлін виражає свою підтримку України. Подарований транспорт збереже мобільність у Києві попри війну.

"Багато транспортних засобів громадського транспорту постраждали від російських атак. Влітку департамент міської чистоти Берліна вже дарував Україні сміттєвози", - йдеться у повідомленні.

Салон автобусів, якими їздитимуть кияни та гості столиці, має приблизно такий вигляд: 

Салон автобуса компанії Berliner Verkehrsbetriebe (фото: BVB.net)

До речі, у серпні в Києві з'явилося ще п'ять нових автобусів, які вже вийшли на маршрути.

Читайте також, які нові автобусні маршрути з'явилися в Києві та куди вони їздять.

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