Стало відомо, коли Києвом почнуть курсувати двоповерхові німецькі автобуси

У грудні 2022 року Київпастранс отримав чотири двоповерхових автобуси від німецького комунального перевізника. Проте досі цей транспорт не вийшов на дороги столиці.
Styler з посиланням на коментар Київпастрансу "Вечірньому Києву" повідомляє, коли нові автобуси з'являться на маршрутах.
У відповіді представництва йдеться про те, що двоповерхові автобуси будуть використовувати для туристичних екскурсій містом. Але коли це станеться - невідомо.
"Першочерговим призначенням експлуатації зазначених автобусів є туристичні маршрути міста Києва. Але, враховуючи специфічні габаритні характеристики автобусів, використання їх в умовах воєнного стану, під час повітряних тривог та масованих ракетних атак РФ, несе в собі додаткові ризики для пасажирів і рухомого складу", - відповіли в Київпастрансі.
Тому поки там розглядають варіант експлуатації автобусів у післявоєнний час.
Такі двоповерхові автобуси курсують Берліном (фото: Леонід Сазонов, facebook.com/DIEBUSGALERIE)
Раніше повідомляли, що терміни виходу автобусів на столичні дороги затягуються через ряд причин:
За словами операційного директора BVG - компанії, яка передала транспорт - ці автобуси були в експлуатації протягом 12 років у Берліні. Перед відправленням в Україну їх перевірили у ремонтних майстернях компанії.
Також зазначається, що такою допомогою Берлін виражає свою підтримку України. Подарований транспорт збереже мобільність у Києві попри війну.
"Багато транспортних засобів громадського транспорту постраждали від російських атак. Влітку департамент міської чистоти Берліна вже дарував Україні сміттєвози", - йдеться у повідомленні.
Салон автобусів, якими їздитимуть кияни та гості столиці, має приблизно такий вигляд:
Салон автобуса компанії Berliner Verkehrsbetriebe (фото: BVB.net)
До речі, у серпні в Києві з'явилося ще п'ять нових автобусів, які вже вийшли на маршрути.
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