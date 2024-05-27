5 найніжніших кліпів Джамали про любов, кохання і сім'ю
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
27 травня співачка Джамала повідомила шанувальникам радісну новину: вона втретє стала мамою.
РБК-Україна (проект Styler) вітає співачку і згадує її найкращі кліпи про любов, кохання і сім’ю.
Заплуталась, 2014
Сумую, 2017
Крила, 2019
Закохана, 2023
Люблю, 2024
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