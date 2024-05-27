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5 найніжніших кліпів Джамали про любов, кохання і сім'ю

Понеділок 27 травня 2024 16:58
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5 найніжніших кліпів Джамали про любов, кохання і сім'ю Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Іванна Пашкевич

27 травня співачка Джамала повідомила шанувальникам радісну новину: вона втретє стала мамою.

РБК-Україна (проект Styler) вітає співачку і згадує її найкращі кліпи про любов, кохання і сім’ю.

Заплуталась, 2014

Сумую, 2017

Крила, 2019

Закохана, 2023

Люблю, 2024

Раніше ми розповідали, що ведуча "Єдиних новин" похрестила 6-місячну доньку Агату і вперше показала її обличчя.

Також ми писали, що чоловік Єфросиніної вразив словами про неї на тлі чуток про розлучення.

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