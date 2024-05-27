5 найніжніших кліпів Джамали про любов, кохання і сім'ю

РБК-Україна (проект Styler) вітає співачку і згадує її найкращі кліпи про любов, кохання і сім’ю.

Раніше ми розповідали, що ведуча "Єдиних новин" похрестила 6-місячну доньку Агату і вперше показала її обличчя.

Також ми писали, що чоловік Єфросиніної вразив словами про неї на тлі чуток про розлучення.