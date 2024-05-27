Джамала втретє стала мамою та розкрила стать малюка (фото)
Співачка Джамала повідомила про щасливий момент в житті - вона народила третю дитину. На світ з'явився хлопчик.
Про радісну звістку повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку виконавиці.
Що відомо про новонароджену дитину
Так, у Джамали 24 травня у пологовому домі "Лелека" народився син.
Вага малюка, якого назвали Алім Сеїт, 3410 грами, а зріст 50 сантиметрів.
"4.05.2024. Alim Seit-Bekir Oğlu Süleymanov. Мій третій маленький принц! Я для тебе буду тінню у спекотний день,
В холод стану домом,
Я тебе зігрію сонцем,
Світлим променем, вогнем
Люблю", - написала Джамала.
Джамала народила третю дитину (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Зазначимо, що Джамала вийшла заміж за українського бізнесмена Бекіра Сулейманова, і їхнє весілля відбулося у квітні 2017 року. Пара виховує двох синів - Еміра-Рахмана (2018) і Селіма-Гірая (2020). Це третій син для подружжя.
Співачка оголосила про свою вагітність в лютому 2024 року.
В коментарях зірку привітали з народженням сина та побажали здоров'я мамі та малюку.
- Це неймовірне щастя. Вся наша сімʼя вітає вас з народженням ще одного янголятка. Будьте здорові. Щасливі. Обнімаємо!
- Найщиріші вітаннячка сонечку, матусі та усій родині.
- Вітаємо!!!! Здоров'я тобі і малюку! Мати трьох синочків - це потужно!
- Хай Алім росте здоровим і щасливим!
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