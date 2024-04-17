ua en ru
Ср, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стало відомо, яким буде меморіал Героїв на Марсовому полі у Львові: фото

Львів, Середа 17 квітня 2024 14:31
UA EN RU
Стало відомо, яким буде меморіал Героїв на Марсовому полі у Львові: фото Яким буде меморіал на Марсовому полі (фото: ЛМР)
Автор: Василина Копитко

17 квітня у Львові оголосили переможців архітектурного конкурсу на найкращий проект меморіалу Героїв України на Марсовому полі.

Про те, яким буде меморіал, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Львівської міської ради.

Яким буде Марсове поле

Переможцями конкурсу стала команда архітекторів з Хмельницького - Віктор Голубєв та Дмитро Райфшнайдер. Конкурс тривав три місяці, на нього подали 27 проектів, у тому числі й іноземні архітектори.

Крім зони поховань на Марсовому полі, проект передбачає облаштування скверу, музею, а також встановлення монумента невідомому воїну, каплицю та колумбарій - місце для поховання урн з прахом.

Згідно із задумом архітекторів, на монументі невідомому воїну викарбують імена, зниклих безвісти захисників та розмістять їхні фото.

Січення граней монумента нагадуватиме щит. Монумент може мати багато символічних читань, але головне - зелені шляхи, що в перспективі йдуть до неба. Зелень на щиті символізуватиме цвіт нації, який пішов захищати державу.

На могилах воїнів, яких там уже 675, встановлять козацькі хрести з білого каменю. Також буде передбачено місце для розміщення квітів та лампадок. Біля кожної могили облаштують місця для сидіння.

Стало відомо, яким буде меморіал Героїв на Марсовому полі у Львові: фотоСтало відомо, яким буде меморіал Героїв на Марсовому полі у Львові: фотоНа могилах встановлять білі козацькі хрести (фото: ЛМР)

"Концепція нової площі полягає у зміненні осі міста на вісь історичну. Ця вісь направлена на північний схід та схід в усереднену точку, що поєднує координати боїв за Київ, Харків, Донецьк, Авдіївку, Дебальцеве, Іловайськ, Херсон та основний напрямок оборони України. Таке зміщення осі повинне привернути увагу до географічної єдності України та контрастувати зі структурою міста, врізаючись у неї", - розповів один з авторів проекту Дмитро Райфшнайдер.

На площі розташують плиту, на якій зобразять графічні знаки бригад і підрозділів, герої яких воювали за Україну. Тут же буде і місце покладання квітів.

Також зазначається, що хрест на честь Української галицької армії залишать у кінці полі, а біля нього встановлять молитовну споруду.

Архітектори наголошують, що простір буде інклюзивним.

Стало відомо, яким буде меморіал Героїв на Марсовому полі у Львові: фотоСтало відомо, яким буде меморіал Героїв на Марсовому полі у Львові: фотоТак виглядатиме меморіал на Марсовому полі (фото: ЛМР)

Нагадаємо, що на Марсовому полі раніше переважно були поховані члени НКВС, які загинули в боях з Українською повстанською армією. Дослідники ексгумували понад тисячу тіл й перепоховали їх. Рішення про це ухвалила Львівська міська рада у серпні 2022 року.

Читайте також про те, що українці обурені тим, що донецьку стелу з написами військових зафарбували.

Раніше ми писали про те, що архітектори показали, який меморіал збудують під Києвом - фото.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Війна в Україні
NEWS
Що Росія зробила з Алеппо і як Харкову уникнути долі сирійського міста
Що Росія зробила з Алеппо і як Харкову уникнути долі сирійського міста