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Під Києвом збудують протирадіаційне укриття та меморіал. Перші фото проекту

Київська область, П'ятниця 09 лютого 2024 13:33
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Під Києвом збудують протирадіаційне укриття та меморіал. Перші фото проекту Що відомо про новий проект (фото: Facebook/Олександр Паламарчук)
Автор: Василина Копитко

У Гатному, що під Києвом, планують збудувати протирадіаційне укриття та меморіал полеглих воїнів. У мережі уже показали першу візуалізацію проекту.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію сільського голови Гатного Олександра Паламарчука у Facebook.

Як виглядатиме меморіал

"Розробляємо новий проект "Протирадіаційного укриття", яке буде розташоване в центрі Гатненської територіальної громади. Також в даному проекті передбачено меморіал в памʼять загиблих Героїв нашої громади, які полягли, захищаючи Батьківщину", - написав Паламарчук.

Він також додав, що після перемоги в даному укритті буде відкрито музей російсько-української війни.

"Кошторис буде після експертизи (приблизно 10 млн.), в першу чергу ми будуємо укриття для жителів громади, так як в день під час тривоги в укриття ліцеїв можуть спускатись виключно здобувачі освіти та педагоги", - заявляє голова.

Відомо, що дошки пошани загиблим Героям коштуватимуть 5 % від загального кошторису.

Паламарчук поділився першою візуалізацію. Зазначається також, що це лише ескізи, а сам проєкт тільки планують замовляти та розробляти.

Під Києвом збудують протирадіаційне укриття та меморіал. Перші фото проектуПід Києвом збудують протирадіаційне укриття та меморіал. Перші фото проектуПід Києвом збудують протирадіаційне укриття та меморіал. Перші фото проектуПід Києвом збудують протирадіаційне укриття та меморіал. Перші фото проектуОсь так виглядатиме меморіал у Гатному (фото: Facebook/Олександр Паламарчук)

Раніше ми писали про те, що укриття у львівському дитячому садочку обурило українців.

Читайте також про те, що у Києві відкрили перше смартукриття за 400 тисяч доларів.

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