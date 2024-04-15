"Знищили історію". Донецьку стелу з написами військових зафарбували: українці обурені

Легендарну Донецьку стелу, на якій військові залишали написи та шеврони, зафарбували "волонтери". Це сильно обурило мережу, військові та парамедики, а також фотограф й звичайні українці, не приховують розчарування.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Instagram-сторінки фотографа Костянтина Ліберова, військового-ветерана ЗСУ "Діда Шинобі", бойової парамедикині Ірини "Чеки" Цибух та спільноти "Типовий Покровськ", Telegram-канал "Перша приватна мемарня".

Хто зафарбував Донецьку стелу та як на це реагує мережа, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

На в'їзді у Донецьку область зафарбували стелу - що відомо

Так, днями у мережі повідомили, що стелу "оновили". При цьому "дякувати" за це пропонували цим людям: Вікторії Чорногір, Олегу Боровику, Анатолію Шахову й Костянтину Деревинському.

Стелу, на якій військові залишали пам'ятні написи та шеврони, просто зафарбували. Раніше там було чимало слів від бійців, які відправлялися на захист України, вони писали свої позивні, а деякі залишали імена тих, хто віддав своє життя за нашу країну.

Як реагує мережа

Вчинок людей, які називають себе волонтерами, обурив користувачів мережі. У коментарях під відео такі дії засудили, зокрема, журналістка Раміна Есхакзай та блогер Ігор Лаченков.

Реакція українців (скріншот)

Інші користувачі мережі пишуть:

"Гидко, що люди навіть не розуміють, яку частинку історії вони знищили"

"Навіщо ви це зробили? Ця стела - символ незламності Донецької області. Пам'ять про всіх загиблих. Віра в тих, хто бореться на цьому напрямку. Просто взяли і стерли частину історії. Це штанга"

"Просто зруйнували пам'ять про тих, кого вже нема... Хто просив лізти туди?! Хоч би світлини зробили детальні... Жесть"

"На це боляче дивитись! Хто взагалі додумався до цього?! Ви нормально себе почували коли руїнили пам’ять про людей, більшості з яких вже немає?!"

"Немає слів. Стільки побратимів які залишили там про себе пам’ять і яких вже нема в живих. Ви це все знищили. Це була памʼятка історії. Сподіваюсь скоро всі написи і шеврони повернуться на своє місце".

Також на інцидент відреагував фотограф Ліберов. Він не тільки засудив вчинок тих, хто зафарбував стелу. Чоловік показав листування з військовим, який теж був ошелешений вчинком тих, хто називає себе волонтерами.

Stories Ліберова (скріншоти)

Потім на це відреагував "Дід Шинобі". Ветеран ЗСУ Не тільки "репостнув" Stories фотографа, а ще й додав від себе й написав, що думає про ситуацію.

Реакція "Діда Шинобі" (скріншот)

Також з'явилася реакція бойової парамедикині. "Чека" не стала приховувати, що їй дуже боляче, адже на стелі були написи тих, хто загинув.

"Можливо, це так боляче, бо ще нічого не закінчилось, а вже фарбою замальовано, наче нічого й не було", - написала вона.

Парамедикиня відреагувала на фарбування стели (скріншот)

Що з'ясувалося потім

Згодом юзери знайшли соцмережі однієї з жінок, яка фарбувала стелу. З'ясувалося, що у минулому вона їздила до Москви та хизувалася фото з російським психологом.

Допис жінки (фото: t.me/privatnamemarnya)

"Очікувано, що громаді не сподобалась самодіяльність", - написали у Telegram-каналі.

Скріншот допису з "Першої приватної мемарні"