Стало известно, каким будет мемориал Героев на Марсовом поле во Львове: фото

17 апреля во Львове объявили победителей архитектурного конкурса на лучший проект мемориала Героев Украины на Марсовом поле.

О том, каким будет мемориал, расказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Львовского городского совета.

Каким будет Марсовое поле

Победителями конкурса стала команда архитекторов из Хмельницкого - Виктор Голубев и Дмитрий Райфшнайдер. Конкурс длился три месяца, на него подали 27 проектов, в том числе и иностранные архитекторы.

Кроме зоны захоронений на Марсовом поле, проект предусматривает обустройство сквера, музея, а также установку монумента неизвестному воину, часовню и колумбарий - место для захоронения урн с прахом.

Согласно замыслу архитекторов, на монументе неизвестному воину будут отчеканены имена защитников, которые пропали без вести, также разместят их фото.

Сечение граней монумента будет напоминать щит. Монумент может иметь много символических чтений, но главное - зеленые пути, идущие в перспективе к небу. Зелень на щите будет символизировать цвет нации, который ушел защищать государство.

На могилах воинов, которых там уже 675, установят козацкие кресты из белого камня. Также будет предусмотрено место для размещения цветов и лампадок. Возле каждой могилы обустроят места для сидения.

На могилах установят белые казацкие кресты (фото: ЛГС)

"Концепция новой площади заключается в изменении оси города на ось историческую. Эта ось направлена на северо-восток и восток в усредненную точку, объединяющую координаты боев за Киев, Харьков, Донецк, Авдеевку, Дебальцево, Иловайск, Херсон и основное направление обороны Украины. Такое смещение оси должно привлечь внимание к географическому единству Украины и контрастировать со структурой города, врезаясь в нее", - рассказал один из авторов проекта Дмитрий Райфшнайдер.

На площади разместят плиту, на которой изобразят графические знаки бригад и подразделений, герои которых воевали за Украину. Здесь же будет и место возложения цветов.

Также отмечается, что крест в честь Украинской галицкой армии оставят в конце поля, а возле него будет установлено молитвенное сооружение.

Архитекторы подчеркивают, что пространство будет инклюзивным.

Так будет выглядеть мемориал на Марсовом поле (фото: ЛГС)

Напомним, что на Марсовом поле раньше преимущественно были похоронены члены НКВД, погибшие в боях с Украинской повстанческой армией. Исследователи эксгумировали более тысячи тел и перезахоронили их. Решение об этом принял Львовский городской совет в августе 2022 года.