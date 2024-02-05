Стало відомо, з яких областей до Польщі виїхало найбільше українців: ви будете здивовані

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну велика кількість наших співгромадян виїхали до сусідніх країн. Одним із лідерів серед них стала Польща. Нині дехто з українців повертається додому, інші - залишаються у статусі біженців або ж перетворюються на трудових мігрантів.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на результати дослідження Gremi Personal розповідає, кого в Польщі зараз більше - біженців або заробітчан, а також з яких регіонів України виїхало найбільше людей.
Згідно з даними аналітичного центра міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal, навесні 2022 року найбільше українців приїхало до Польщі з областей, що знаходились у безпосередній близькості від бойових дій:
Водночас нині - взимку 2023-2024 рр. - більшість українців, які перебувають в Польщі, можна вважати трудовими мігрантами.
Такий висновок було зроблено на тлі отриманих під час нещодавнього дослідження даних.
"Історично склалося, що найбільш у Польщі працювало українців із західних регіонів країни. Початок війни вніс зміни в цю традицію, адже багато людей були змушені виїхати зі східних та південних регіонів із міркувань безпеки. Однак за два роки більшість встигли впорядкувати своє життя: хтось повернувся в Україну, хтось поїхав до інших країн. Тому, попри війну, географічний показник вирівнюється", - пояснила директорка департаменту рекрутації Анна Джоболда.
Все більше українців повертаються додому, проте дехто досі лишається в Польщі (ілюстративне фото: pixabay.com)
Нині, на думку експертів, у Польщі здебільшого залишаються ті українці, які прагнуть працювати.
"Кількість офіційно працевлаштованих українців у Польщі на кінець 2023 року складала 750 тисяч від 1 млн 125 тис. усіх працюючих іноземців", - уточнила рекрутерка з Gremi Personal.
До 10 областей України за найбільшою кількістю людей у Польщі увійшли:
З якої області українці приїхали до Польщі (інфографіка: gremi-personal.com.ua)
Цікаво також і те, що найбільше українців виїхало до Польщі з великих міст - 52,64%.
На другому місці - села (29,72%), на третьому - селища міського типу (17,63%).
З якого типу населеного пункту українців у Польщі найбільше (інфографіка: gremi-personal.com.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що тимчасовий захист у Польщі можуть продовжити не на шість місяців.
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