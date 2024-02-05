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Стало відомо, з яких областей до Польщі виїхало найбільше українців: ви будете здивовані

Не всі українці в Польщі - біженці (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну велика кількість наших співгромадян виїхали до сусідніх країн. Одним із лідерів серед них стала Польща. Нині дехто з українців повертається додому, інші - залишаються у статусі біженців або ж перетворюються на трудових мігрантів.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на результати дослідження Gremi Personal розповідає, кого в Польщі зараз більше - біженців або заробітчан, а також з яких регіонів України виїхало найбільше людей.

Кого більше - біженців чи трудових мігрантів

Згідно з даними аналітичного центра міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal, навесні 2022 року найбільше українців приїхало до Польщі з областей, що знаходились у безпосередній близькості від бойових дій:

  • Дніпропетровська - 11,5%
  • Запорізька - 8,31%
  • Харківська - 7,81%
  • Донецька - 6,63%
  • Херсонська - 5,75%
  • Київська - 5,61
  • Полтавська - 4,87%
  • Львівська - 4,41% 
  • Миколаївська - 4,41%
  • Вінницька - 4,36%

Водночас нині - взимку 2023-2024 рр. - більшість українців, які перебувають в Польщі, можна вважати трудовими мігрантами.

Такий висновок було зроблено на тлі отриманих під час нещодавнього дослідження даних.

"Історично склалося, що найбільш у Польщі працювало українців із західних регіонів країни. Початок війни вніс зміни в цю традицію, адже багато людей були змушені  виїхати зі східних та південних регіонів із міркувань безпеки. Однак за два роки більшість встигли впорядкувати своє життя: хтось повернувся в Україну, хтось поїхав до інших країн. Тому, попри війну, географічний показник вирівнюється", - пояснила директорка департаменту рекрутації Анна Джоболда.

Все більше українців повертаються додому, проте дехто досі лишається в Польщі (ілюстративне фото: pixabay.com)

З яких областей до Польщі виїхало найбільше українців

Нині, на думку експертів, у Польщі здебільшого залишаються ті українці, які прагнуть працювати.  

"Кількість офіційно працевлаштованих українців у Польщі на кінець 2023 року складала 750 тисяч від 1 млн 125 тис. усіх працюючих іноземців", - уточнила рекрутерка з Gremi Personal.

До 10 областей України за найбільшою кількістю людей у Польщі увійшли:

  • Дніпропетровська - 9,82%
  • Хмельницька - 6,8%
  • Івано-Франківська - 6,3%
  • Львівська - 6,05%
  • Волинська - 5,79
  • Рівенська - 5,79%
  • Харківська - 5,29%
  • Житомирська - 5,29%
  • Вінницька - 4,53%

З якої області українці приїхали до Польщі (інфографіка: gremi-personal.com.ua)

З яких населених пунктів виїхало найбільше українців

Цікаво також і те, що найбільше українців виїхало до Польщі з великих міст - 52,64%.

На другому місці - села (29,72%), на третьому - селища міського типу (17,63%).

З якого типу населеного пункту українців у Польщі найбільше (інфографіка: gremi-personal.com.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що тимчасовий захист у Польщі можуть продовжити не на шість місяців.

Читайте також, які країни скоротять підтримку українців у 2024 році.

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