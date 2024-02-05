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Стало известно, из каких областей в Польшу выехало больше всего украинцев: вы будете удивлены

Не все украинцы в Польше - беженцы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

После полномасштабного вторжения РФ в Украину большое количество наших сограждан уехали в соседние страны. Одним из лидеров среди них стала Польша. Сейчас некоторые из украинцев возвращаются домой, другие - остаются в статусе беженцев или превращаются в трудовых мигрантов.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на результаты исследования Gremi Personal рассказывает, кого в Польше сейчас больше - беженцев или гастарбайтеров, а также из каких регионов Украины выехало больше всего людей.

Кого больше - беженцев или трудовых мигрантов

Согласно данным аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, весной 2022 года больше всего украинцев приехало в Польшу из областей, находившихся в непосредственной близости от боевых действий:

  • Днепропетровская - 11,5%
  • Запорожская - 8,31%
  • Харьковская - 7,81%
  • Донецкая - 6,63%
  • Херсонская - 5,75%
  • Киевская - 5,61
  • Полтавская - 4,87%
  • Львовская - 4,41%
  • Николаевская - 4,41%
  • Винницкая - 4,36%

В то же время ныне - зимой 2023-2024 гг. - большинство украинцев, находящихся в Польше, можно считать трудовыми мигрантами.

Такой вывод был сделан на фоне полученных в ходе недавнего исследования данных.

"Исторически сложилось, что больше всего в Польше работало украинцев из западных регионов страны. Начало войны внесло изменения в эту традицию, ведь многие были вынуждены выехать из восточных и южных регионов из соображений безопасности. Однако за два года большинство успели упорядочить свою жизнь: кто-то вернулся в Украину, кто-то уехал в другие страны. Поэтому, несмотря на войну, географический показатель выравнивается", - пояснила директор департамента рекрутации Анна Джоболда.

Все больше украинцев возвращаются домой, однако некоторые до сих пор остаются в Польше (иллюстративное фото: pixabay.com)

Из каких областей в Польшу выехало больше всего украинцев

Сейчас, по мнению экспертов, в Польше в большинстве своем остаются те украинцы, которые стремятся работать.

"Количество официально трудоустроенных украинцев в Польше к концу 2023 года составляло 750 тысяч от 1 млн 125 тыс. всех работающих иностранцев", - уточнила рекрутер из Gremi Personal.

В 10 областей Украины по наибольшему количеству людей в Польше вошли:

  • Днепропетровская - 9,82%
  • Хмельницкая - 6,8%
  • Ивано-Франковская - 6,3%
  • Львовская - 6,05%
  • Волынская - 5,79
  • Ровенская - 5,79%
  • Харьковская - 5,29%
  • Житомирская - 5,29%
  • Винницкая - 4,53%

Из какой области украинцы приехали в Польшу (инфографика: gremi-personal.com.ua)

Из каких населенных пунктов выехало больше всего украинцев

Интересно также и то, что больше всего украинцев выехало в Польшу из крупных городов - 52,64%.

На втором месте - села (29,72%), на третьем - поселки городского типа (17,63%).

Из какого типа населенного пункта украинцев в Польше больше всего (инфографика: gremi-personal.com.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что временную защиту в Польше могут продлить не на шесть месяцев.

Читайте также, какие страны сократят поддержку украинцев в 2024 году.

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