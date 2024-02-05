Тимчасовий захист у Польщі можуть продовжити не на 6 місяців: деталі

Тимчасовий захист для українських біженців у Польщі можуть продовжити до 30 червня 2024 року. Проект відповідних змін до спецзакону опублікований на сайті уряду.

До цього часу перебування українських біженців у Польщі вважатиметься легальним, повідомляє РБК-Україна з посиланням на yavp.pl .

Проект змін до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території країни розробляє МВС Польщі. Пропонується продовжити чинні положення до 30 червня 2024 року. Раніше в уряді припускали продовження поточних умов перебування до вересня 2024 року.

У документі зазначається, що в уряді планують розпочати роботу над суттєвими змінами та продовженням терміну дії закону відповідно до рішення Ради ЄС про продовження дії захисту до березня 2025 року.

"Ці роботи будуть розпочаті негайно після широких консультацій з органами місцевого самоврядування, державними установами, неурядовими організаціями та іншими зацікавленими суб'єктами", – йдеться у законопроекті.

Згідно із запропонованими змінами, до 30 червня залишаться чинними дозвільні документи на проживання в Польщі. До цієї дати допускається використання будівель для колективного проживання українців.

Також до кінця червня українські лікарі, стоматологи, медсестри та акешурки можуть отримати дозвіл на здійснення професійної діяльності.

Ці зміни до спецзакону в уряді Польщі планують прийняти у першому кварталі 2024 року. Вони можуть набути чинності наступного дня після оголошення.