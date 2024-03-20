Стало відомо, які країни світу - найщасливіші: де опинилась Україна

Найщасливіші країни світу визначив World Happiness Report 2024. Цей звіт оцінює рівень щастя людей у різних державах.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на World Happiness Report розповідає, які країни можна назвати найщасливішими для різних вікових груп і де в цьому рейтингу Україна.
Згідно з результатами, отриманими дослідниками, найщасливішою країною 2021-2023 років можна вважати Фінляндію. Вона посіла перше місце серед усіх вікових категорій.
Для людей віком до 30 років найщасливішою стала Литва, а для громадян, яким понад 60 - Данія.
Найщасливіші нації (інфографіка: worldhappiness.report)
В цілому ж, у рейтингу найщасливіших країн з-поміж усіх вікових категорій, лідерами стали:
10 найщасливіших країн світу (інфографіка: worldhappiness.report)
Крім того, є низка країн, в яких рівень задоволеності життям стабільно зростає.
До таких можна віднести: Сербію (37 місце), Латвію (46 місце), Болгарію (81 місце) та Конго (89 місце).
Серед країн, громадяни яких вважають себе найбільш нещасливими, опинилися:
Варто зазначити, що Афганістан має найбільш нещасливе населення як у загальному рейтингу, так і серед всіх вікових груп.
Найбільш нещасливі країни світу (інфографіка: worldhappiness.report)
Україна у цьогорічному рейтингу посіла 105 сходинку, опинившись між Республікою Камерун та Республікою Намібія.
Позиція України в рейтингу (інфографіка: worldhappiness.report)
Примітно, що найщасливішими у нашій державі вважають себе молоді українці. Водночас найменш щасливими - люди старшого віку.
Оцінка життя різних вікових груп (інфографіка: worldhappiness.report)
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