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Стало відомо, які країни світу - найщасливіші: де опинилась Україна

Найщасливіші країни визначаються щастям людей (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Найщасливіші країни світу визначив World Happiness Report 2024. Цей звіт оцінює рівень щастя людей у різних державах.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на World Happiness Report розповідає, які країни можна назвати найщасливішими для різних вікових груп і де в цьому рейтингу Україна.

Найщасливіші країни світу

Згідно з результатами, отриманими дослідниками, найщасливішою країною 2021-2023 років можна вважати Фінляндію. Вона посіла перше місце серед усіх вікових категорій.

Для людей віком до 30 років найщасливішою стала Литва, а для громадян, яким понад 60 - Данія.

Найщасливіші нації (інфографіка: worldhappiness.report)

В цілому ж, у рейтингу найщасливіших країн з-поміж усіх вікових категорій, лідерами стали:

  • Фінляндія
  • Данія
  • Ісландія
  • Швеція
  • Ізраїль
  • Нідерланди
  • Норвегія
  • Люксембург
  • Швейцарія
  • Австралія

10 найщасливіших країн світу (інфографіка: worldhappiness.report)

Крім того, є низка країн, в яких рівень задоволеності життям стабільно зростає.

До таких можна віднести: Сербію (37 місце), Латвію (46 місце), Болгарію (81 місце) та Конго (89 місце).

Країни з найбільш нещасливим населенням

Серед країн, громадяни яких вважають себе найбільш нещасливими, опинилися:

  • Ісламський Емірат Афганістан
  • Ліванська Республіка
  • Королівство Лесото
  • Республіка Сьєрра-Леоне
  • Демократична Республіка Конго (місто Кіншаса)
  • Республіка Зімбабве
  • Республіка Ботсвана
  • Республіка Малаві
  • Королівство Есватіні
  • Республіка Замбія

Варто зазначити, що Афганістан має найбільш нещасливе населення як у загальному рейтингу, так і серед всіх вікових груп.

Найбільш нещасливі країни світу (інфографіка: worldhappiness.report)

Позиція України

Україна у цьогорічному рейтингу посіла 105 сходинку, опинившись між Республікою Камерун та Республікою Намібія.

Позиція України в рейтингу (інфографіка: worldhappiness.report)

Примітно, що найщасливішими у нашій державі вважають себе молоді українці. Водночас найменш щасливими - люди старшого віку.

Оцінка життя різних вікових груп (інфографіка: worldhappiness.report)

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки українців можуть не повернутися з-за кордону після війни.

Читайте також, чому Європі загрожує новий "льодовиковий період" і до чого готуватися українцям.

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