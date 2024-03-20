Стало відомо, які країни світу - найщасливіші: де опинилась Україна

Найщасливіші країни світу

Згідно з результатами, отриманими дослідниками, найщасливішою країною 2021-2023 років можна вважати Фінляндію. Вона посіла перше місце серед усіх вікових категорій.

Для людей віком до 30 років найщасливішою стала Литва, а для громадян, яким понад 60 - Данія.

Найщасливіші нації (інфографіка: worldhappiness.report)

В цілому ж, у рейтингу найщасливіших країн з-поміж усіх вікових категорій, лідерами стали:

Фінляндія

Данія

Ісландія

Швеція

Ізраїль

Нідерланди

Норвегія

Люксембург

Швейцарія

Австралія

10 найщасливіших країн світу (інфографіка: worldhappiness.report)

Крім того, є низка країн, в яких рівень задоволеності життям стабільно зростає.

До таких можна віднести: Сербію (37 місце), Латвію (46 місце), Болгарію (81 місце) та Конго (89 місце).

Країни з найбільш нещасливим населенням

Серед країн, громадяни яких вважають себе найбільш нещасливими, опинилися:

Ісламський Емірат Афганістан

Ліванська Республіка

Королівство Лесото

Республіка Сьєрра-Леоне

Демократична Республіка Конго (місто Кіншаса)

Республіка Зімбабве

Республіка Ботсвана

Республіка Малаві

Королівство Есватіні

Республіка Замбія

Варто зазначити, що Афганістан має найбільш нещасливе населення як у загальному рейтингу, так і серед всіх вікових груп.

Найбільш нещасливі країни світу (інфографіка: worldhappiness.report)

Позиція України

Україна у цьогорічному рейтингу посіла 105 сходинку, опинившись між Республікою Камерун та Республікою Намібія.

Позиція України в рейтингу (інфографіка: worldhappiness.report)

Примітно, що найщасливішими у нашій державі вважають себе молоді українці. Водночас найменш щасливими - люди старшого віку.

Оцінка життя різних вікових груп (інфографіка: worldhappiness.report)