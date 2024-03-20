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Стало известно, какие страны мира - самые счастливые: где оказалась Украина

Самые счастливые страны определяются счастьем людей (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Самые счастливые страны мира определил World Happiness Report 2024. Этот отчет оценивает уровень счастья людей в разных государствах.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на World Happiness Report рассказывает, какие страны можно назвать самыми счастливыми для разных возрастов и где в этом рейтинге Украина.

Самые счастливые страны мира

Согласно результатам, полученным исследователями, самой счастливой страной 2021-2023 годов можно считать Финляндию. Она заняла первое место среди всех возрастов.

Для людей до 30 лет самой счастливой стала Литва, а для граждан, которым более 60 - Дания.

Самые счастливые нации (инфографика: worldhappiness.report)

В целом же, в рейтинге самых счастливых стран среди всех возрастных категорий, лидерами стали:

  • Финляндия
  • Дания
  • Исландия
  • Швеция
  • Израиль
  • Нидерланды
  • Норвегия
  • Люксембург
  • Швейцария
  • Австралия

10 самых счастливых стран мира (инфографика: worldhappiness.report)

Кроме того, есть ряд стран, где уровень удовлетворенности жизнью стабильно растет.

К ним можно отнести: Сербию (37 место), Латвию (46 место), Болгарию (81 место) и Конго (89 место).

Страны с самым несчастливым населением

Среди стран, граждане которых считают себя самыми несчастливыми, оказались:

  • Исламский Эмират Афганистан
  • Ливанская Республика
  • Королевство Лесото
  • Республика Сьерра-Леоне
  • Демократическая Республика Конго (город Киншаса)
  • Республика Зимбабве
  • Республика Ботсвана
  • Республика Малави
  • Королевство Эсватини
  • Республика Замбия

Следует отметить, что в Афганистане - наиболее несчастливое население как в общем рейтинге, так и среди всех возрастов.

Самые несчастливые страны мира (инфографика: worldhappiness.report)

Позиция Украины

Украина в рейтинге заняла 105 строчку, оказавшись между Республикой Камерун и Республикой Намибия.

Позиция Украины в рейтинге (инфографика: worldhappiness.report)

Примечательно, что самыми счастливыми в нашем государстве считают себя молодые украинцы. В то же время наименее счастливыми - люди старшего возраста.

Оценка жизни разных возрастов (инфографика: worldhappiness.report)

 

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько украинцев могут не вернуться из-за границы после войны.

Читайте также, почему Европе грозит новый "ледниковый период" и к чему готовиться украинцам.

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