Стало известно, какие страны мира - самые счастливые: где оказалась Украина

Самые счастливые страны мира определил World Happiness Report 2024. Этот отчет оценивает уровень счастья людей в разных государствах.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на World Happiness Report рассказывает, какие страны можно назвать самыми счастливыми для разных возрастов и где в этом рейтинге Украина.
Согласно результатам, полученным исследователями, самой счастливой страной 2021-2023 годов можно считать Финляндию. Она заняла первое место среди всех возрастов.
Для людей до 30 лет самой счастливой стала Литва, а для граждан, которым более 60 - Дания.
Самые счастливые нации (инфографика: worldhappiness.report)
В целом же, в рейтинге самых счастливых стран среди всех возрастных категорий, лидерами стали:
10 самых счастливых стран мира (инфографика: worldhappiness.report)
Кроме того, есть ряд стран, где уровень удовлетворенности жизнью стабильно растет.
К ним можно отнести: Сербию (37 место), Латвию (46 место), Болгарию (81 место) и Конго (89 место).
Среди стран, граждане которых считают себя самыми несчастливыми, оказались:
Следует отметить, что в Афганистане - наиболее несчастливое население как в общем рейтинге, так и среди всех возрастов.
Самые несчастливые страны мира (инфографика: worldhappiness.report)
Украина в рейтинге заняла 105 строчку, оказавшись между Республикой Камерун и Республикой Намибия.
Позиция Украины в рейтинге (инфографика: worldhappiness.report)
Примечательно, что самыми счастливыми в нашем государстве считают себя молодые украинцы. В то же время наименее счастливыми - люди старшего возраста.
Оценка жизни разных возрастов (инфографика: worldhappiness.report)
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько украинцев могут не вернуться из-за границы после войны.
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