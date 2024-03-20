Стало известно, какие страны мира - самые счастливые: где оказалась Украина

Самые счастливые страны мира

Согласно результатам, полученным исследователями, самой счастливой страной 2021-2023 годов можно считать Финляндию. Она заняла первое место среди всех возрастов.

Для людей до 30 лет самой счастливой стала Литва, а для граждан, которым более 60 - Дания.

Самые счастливые нации (инфографика: worldhappiness.report)

В целом же, в рейтинге самых счастливых стран среди всех возрастных категорий, лидерами стали:

Финляндия

Дания

Исландия

Швеция

Израиль

Нидерланды

Норвегия

Люксембург

Швейцария

Австралия

10 самых счастливых стран мира (инфографика: worldhappiness.report)

Кроме того, есть ряд стран, где уровень удовлетворенности жизнью стабильно растет.

К ним можно отнести: Сербию (37 место), Латвию (46 место), Болгарию (81 место) и Конго (89 место).

Страны с самым несчастливым населением

Среди стран, граждане которых считают себя самыми несчастливыми, оказались:

Исламский Эмират Афганистан

Ливанская Республика

Королевство Лесото

Республика Сьерра-Леоне

Демократическая Республика Конго (город Киншаса)

Республика Зимбабве

Республика Ботсвана

Республика Малави

Королевство Эсватини

Республика Замбия

Следует отметить, что в Афганистане - наиболее несчастливое население как в общем рейтинге, так и среди всех возрастов.

Самые несчастливые страны мира (инфографика: worldhappiness.report)

Позиция Украины

Украина в рейтинге заняла 105 строчку, оказавшись между Республикой Камерун и Республикой Намибия.

Позиция Украины в рейтинге (инфографика: worldhappiness.report)

Примечательно, что самыми счастливыми в нашем государстве считают себя молодые украинцы. В то же время наименее счастливыми - люди старшего возраста.

Оценка жизни разных возрастов (инфографика: worldhappiness.report)