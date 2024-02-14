Європі загрожує новий "льодовиковий період": до чого готуватися українцям

Діяльність людини на планеті Земля та глобальне потепління мають суттєвий вплив на систему океанічних течій. Вчені стурбовані тим, що вже найближчими роками може статися колапс, який призведе до катастрофічних кліматичних змін у всьому світі. Європі ж загрожує новий "льодовиковий період".

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Science Advances, Nature Geoscience, Еxpress, Wikipedia.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про результати проведених ученими досліджень, чому саме Європі пророкують масштабне замерзання й до чого готуватися українцям.

Основне про проблему

Ще на початку 2021 року кліматологи заявили, що в Атлантичному океані спостерігається сповільнення Атлантичної меридіональної перекидної циркуляції, яка впливає на Гольфстрім.

Відомо, що Атлантична меридіональна перекидна циркуляція (з англійської - Atlantic meridional overturning circulation або AMOC) - одна з основних систем циркуляції океану на Землі.

Вона перерозподіляє тепло на нашій планеті та має великий вплив на клімат, а уважні спостереження за нею ведуться щонайменше з 2004 року.

AMOC, зокрема, переносить теплу поверхневу воду з Мексиканської затоки в північну частину Атлантичного океану, де вона охолоджується і стає більш солоною, поки не досягає півночі Ісландії.

Така циркуляція супроводжується вітрами, які також сприяють виникненню м'якої та вологої погоди в Ірландії, Великій Британії та інших частинах Західної Європи.

Топографічна карта Північних морів і субполярних басейнів із поверхневими течіями (суцільні криві) і глибинними течіями (штрихові криві), які є частиною AMOC (інфографіка: en.wikipedia.org)

Чим стурбовані вчені

За словами дослідників, наслідки сповільнення цієї циркуляції помітні вже сьогодні. У майбутньому це може призвести до екстремальних погодних змін в Європі, підвищення рівня морів і зростання кількості штормів.

Стефан Рамсторф із Потсдамського інституту досліджень впливу на клімат пояснив, що за 20-30 років AMOC може стати ще слабшою, а клімат в Європі - суттєво змінитися.

Нещодавнє дослідження, проведене командою вчених з Утрехтського університету в Нідерландах, підтвердило цю теорію.

Вчені стурбовані через те, що колапс AMOC стає набагато ймовірнішим і ближчим, ніж прогнозувалося раніше.

Зображення AMOC відносно глобальної термохалінної циркуляції - перемішування океанічних вод за глибиною (інфографіка: en.wikipedia.org)

Що загрожує Європі

Складне комп'ютерне моделювання з урахуванням великої кількості факторів для відстеження Атлантичної меридіональної перекидальної циркуляції вказує на те, що людство наближається до "переломного моменту", який може призвести до непередбачуваних наслідків - кліматичного хаосу.

Передбачається, що за кілька десятиліть температура у північно-західній Європі може знизитися на 9-27 градусів за Цельсієм, арктичні криги - поширитись на південні широти, а спека у Південній півкулі - значно посилитись.

Це змінить глобальний характер випадання опадів та зруйнує великі екосистеми (на кшталт амазонської). Ряд вчених передбачає, що це викличе нестачу продовольства та питної води в усьому світі.

Причиною такої ситуації є, зокрема, глобальне потепління, через яке до Північної Атлантики надходить велика кількість прісної води внаслідок танення льоду у Гренландії, сповільнюючи AMOC.

Ситуація у різних регіонах світу. Стовпчики вказують місячну кількість опадів, а криві - місячну температуру (інфографіка: science.org)

До чого готуватись українцям

Дослідники з Данії, які екстраполювали дані про температуру поверхні океану за 150 років, дійшли невтішного висновку - якщо викиди парникових газів збережуться на нинішньому рівні, до 2060 року основні океанські течії в Атлантиці можуть повністю зникнути.

Статистичний аналіз системи океанських течій, яка переносить теплі води з тропіків до північної Атлантики, показав 95-відсоткову впевненість у тому, що поточна система вийде з ладу в період між 2025 і 2095 роками. Найбільш вірогідною датою "колапсу" дехто називає 2057 рік.

Кліматичні зміни, які накриють Європу, можуть торкнутися й України.

На думку завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віри Балабух, південні регіони України можуть постраждати від підтоплення внаслідок підвищення рівня Світового океану.

Це може спричинити, зокрема, суттєву руйнацію інфраструктури цих регіонів.

Небезпечним може стати, на її думку, й збільшення повторюваності та інтенсивності різних погодніх явищ - дощів, снігопадів, посух, хвиль тепла і т.ін.