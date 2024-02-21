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Скільки європейців вірять, що Україна переможе у війні: відповідь вас здивує

Середа 21 лютого 2024 11:15
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Скільки європейців вірять, що Україна переможе у війні: відповідь вас здивує Чи переможе Україна у війні з РФ - відповіли громадяни ЄС (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Чи переможе Україна у війні з Росією і скільки мешканців країн Європейського Союзу у це вірять - показало проведене в січні поточного року опитування.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на доповідь експертів Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) розповідає, що мешканці ЄС думають про завершення війни в Україні.

Основне про опитування

Опитування YouGov and Datapraxis було проведене в січні 2024 року на замовлення Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR).

У ньому взяли участь громадяни з 12 європейських країн: Австрії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Італії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Іспанії та Швеції.

За результатами проведеного опитування експерти ECFR підготували відповідну підсумкову доповідь.

Скільки європейців вірять, що Україна переможе

Виходячи з результатів опитування, лише 10% європейців вірять, що Україна переможе у війні з Росією.

Навіть у найбільш оптимістично налаштованих країнах-членах ЄС - Польщі, Швеції та Португалії - у перемогу Києва вірять лише 17% респондентів.

Водночас удвічі більше людей - 20% - прогнозують перемогу країни-агресора.

Найпоширенішою думкою, до якої схилялися 37% респондентів, стало те, що війна між Україною та РФ закінчиться "компромісним врегулюванням", хоча деякі країни більше схилялися до такого результату, ніж інші.

Крім того, мешканці Швеції (50%), Португалії (48%) та Польщі (47%) більш схильні вважати, що Європа повинна допомогти Україні дати відсіч агресору.

Тоді як в Угорщині (64%), Греції (59%), Італії (52%) та Австрії (49%) переважає думка про тиск на Київ, "щоб була згода для врегулювання".

У Франції, Німеччині, Нідерландах та Іспанії думки розділилися більш рівномірно.

Скільки європейців вірять, що Україна переможе у війні: відповідь вас здивує

Що думають європейці про найбільш імовірний результат російсько-української війни (інфографіка: ecfr.eu/publication)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна чекає від Заходу і як війна змінює політику Європи.

Читайте також, що думає глава Єврокомісії про вступ України до ЄС.

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