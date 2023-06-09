Стало відомо, які електрокари найчастіше купують українці сьогодні

Найполярніші авто серед українців

Загалом за травень було куплено 2 451 таких автівок. Більшість із них (1 892) - вживані.

Лідер серед брендів нових авто (майже 170 штук) - німецький Volkswagen ID4.

Крім того українці часто обирали Volkswagen ID6, китайський Dongfeng, японську Honda E та німецький BMW iX.

Якщо говорити про вживані, то лідером був японський Nissan Leaf (майже 390 штук).

Далі йдуть, німецький Volkswagen е-Golf, американські Tesla Model 3 і Tesla Model Y, а також французький Renault Zoe.

Volkswagen ID4 (фото: wikipedia.org)

Nissan Leaf (фото: wikipedia.org)

Скільки коштують найпопулярніші нові авто

Ціна залежить від різних факторів, таких як попит, пропозиція, оцінка компаній тощо.

Найдорожча нова автівка це BMW iX, середня ціна якої 100 тисяч доларів, далі йдуть Volkswagen ID6 (40 тисяч доларів), Volkswagen ID4 (30 тисяч доларів), Honda E (25 тисяч доларів) і Dongfeng (24 тисячі доларів).

Автівки, які були вже в користуванні, коштують на порядок дешевше.

Найменша вартість у Renault Zoe 123, середня ціна якої 12 тисяч доларів. Далі йдуть Volkswagen е-Golf (14 тисяч доларів), Nissan Leaf (15 тисяч доларів).

А от Tesla дорожчі - за б/у Model 3 доведеться викласти приблизно 30 тисяч доларів, а за Model Y - 50 тисяч.

Додамо, що середній вік вживаних легкових авто, що у травні перейшли на українські номери, становить 11 років.