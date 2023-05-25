Не швидко і не повільно. Яка швидкість автомобіля найекономніша

Багато автомобілістів упевнені, що більша швидкість збільшує витрату палива. Але повільна їзда зовсім не означає, що ви його почнете економити. На різних режимах роботи двигун змінює витрати палива.

Яка швидкість найекономніша для автомобіля і що дозволить знизити витрати палива – читайте у матеріалі нижче.

Економія палива у місті

Необхідно відрізняти міський темп їзди та пересування по трасі та швидкісних магістралях. На міських швидкостях водій часто натискає педаль газу та гальма, розганяється та гальмує, розкручуючи двигун до 3 – 3,5 тисячі обертів. У такому режимі витрати пального можуть зрости в рази.

Стандартні легкові автомобілі, які комплектуються атмосферними двигунами в 1,6 л, зазвичай витрачають на їзду по місту 10-11 літрів палива. Любителі поганяти містом можуть підняти витрату до 13-15 літрів. Хоча у більшості авто в паспорті вказано, що двигун повинен спалювати по місту по 7-8 літрів.

Але досягти цих параметрів можна тільки в тому випадку, якщо дотримуватися певного режиму руху - розганятися до 50 км/год за 25 секунд з мінімально можливою тягою двигуна. І так їздити, звісно ж, незручно. Тому є інший алгоритм.

Після старту при досягненні швидкості 50-60 км/год потрібно переходити на вищий ступінь коробки і їхати так в діапазоні швидкостей від 45 до 80 км/год.

Якщо машина на "механіці", то включати вищу передачу потрібно, як тільки стрілка тахометра досягне 1,5 тис. оборотів. На цих оборотах сучасний двигун розвиває до 80% тяги та здатний підтримувати необхідний темп їзди.

Економія палива на трасі

Під час їзди трасою за містом енергія витрачається в основному на подолання сили опору повітря. Чим вища швидкість, тим більше потрібна енергія, адже опір повітря наростає пропорційно швидкості. Тому дуже швидка їзда, навіть збільшення швидкості на 30 км/год - викличе зростання споживання палива майже на третину.

Але для економної їзди за містом плестися равликом не потрібно - найоптимальніша швидкість 80-90 км/год. І тут двигун розкрутиться до 1200-1500 оборотів. І витрати 1,6-літрового автомобіля впадуть до 6-7 літрів на 100 км.

Ще більше можна економити шляхом руху накатом, дозволяючи машині скочуватися зі схилів без увімкнення вищої передачі.

Крім того, рух по трасі в межах 80-90 км/год дозволяє проходити повороти без помітних гальмувань і розгонів, а це теж сильно впливає на споживання палива.

Багато заміських трас мають радіус поворотів з розрахунків швидкості руху саме 80-90 км/год. Підтримуючи таку швидкість, можна годинами їхати на вищій передачі та не застосовувати екстрене гальмування та часті розгони. А це дозволить суттєво економити паливо.