Стало известно, какие электрокары чаще всего покупают украинцы сегодня

Самые полярные авто среди украинцев

Всего за май было куплено 2451 таких автомобилей. Большинство из них (1892) - подержанные.

Лидер среди брендов новых авто (почти 170 штук) - немецкий Volkswagen ID4.

Кроме того, украинцы часто выбирали Volkswagen ID6, китайский Dongfeng, японскую Honda E и немецкий BMW iX.

Если говорить о подержанных, то лидером был японский Nissan Leaf (около 390 штук).

Далее следуют, немецкий Volkswagen е-Golf, американские Tesla Model 3 и Tesla Model Y, а также французский Renault Zoe.

Volkswagen ID4 (фото: wikipedia.org)

Nissan Leaf (фото: wikipedia.org)

Сколько стоят самые популярные новые автомобили

Цена зависит от различных факторов, таких как спрос, предложение, оценка компаний.

Самый дорогой новый автомобиль это BMW iX, средняя цена которого 100 тысяч долларов, далее следуют Volkswagen ID6 (40 тысяч долларов), Volkswagen ID4 (30 тысяч долларов), Honda E (25 тысяч долларов) и Dongfeng (24 тысячи долларов).

Автомобили, которые были уже в пользовании, стоят на порядок дешевле.

Самая низкая стоимость у Renault Zoe 123, средняя цена которой 12 тысяч долларов. Далее следуют Volkswagen е-Golf (14 тысяч долларов), Nissan Leaf (15 тысяч долларов).

А вот Tesla дороже - по б/у Model 3 придется выложить примерно 30 тысяч долларов, а за Model Y - 50 тысяч.

Добавим, что средний возраст подержанных легковых автомобилей, которые в мае перешли на украинские номера, составляет 11 лет.