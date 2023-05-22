Топ-10 автомобілів з найкращими двигунами: бігати будуть довго і не підведуть

На вторинному ринку знайти автомобіль під кожен запит і гаманець не так вже й складно. Однак автомобілістів хвилює, яка машина прослужить довго і не вимагатиме великих капіталовкладень. Найдорожче в автомобілях - це двигун.

Експерти назвали топ-10 автомобілів, у яких двигун служитиме довго і ці машини вас не підведуть. Про це повідомляється в Telegram-каналі "Укравтопром".

1. Volkswagen Passat W8. Цей автомобіль оснащений унікальним 4-літровим двигуном W8 потужністю 275 к.с. Цю модель двигуна випускали лише 4 роки й Passat став єдиним автомобілем, який його отримав.

2. Alfa Romeo GTV. Спочатку ці моделі виготовлялися з двигуном Twin Spark потужністю 155 к.с., а потім на ринку з'явився потужний 3-літровий двигун Busso V6 із 220 к.с.

3. BMW i8. Ця машина стала першим масовим гібридним спортивним автомобілем у світі, який поєднував 1,5-літровий бензиновий двигун з турбонадувом потужністю 228 к.с. та електромотор потужністю 141 к.с.

5. Aston Martin DB9. У цієї потужної машини під капотом знаходиться 5,9-літровий двигун, який залишається без змін навіть за багато років.

6. Vauxhall Monaro VXR. У цій моделі конструктори розмістили двигун V8 потужністю 328 к.с.

7. Ford Fiesta ST. Невеликий автомобіль із потужним двигуном. Особливість цього авто – 1,6-літровий двигун Ecoboost від Ford з турбонадувом потужністю 182 к.с. Його розробили спеціально для ефективної конкуренції із великими агрегатами.

8. Maserati Grandturismo. Завдяки 4,7-літровому двигуну V8, виготовленому компанією Ferrari, цей автомобіль має потужність 433 к.с.. А це дозволяє розігнатися до 100 км/год лише за 4,9 секунди.

9. Fiat 500 Twinair. У 2010 році компанія Fiat презентувала міський автомобіль із крихітним 2-циліндровим турбомотором потужністю 82 к.с., який витрачає лише 3 л палива на 100 кілометрів.

10. Mazda RX-8. Це спортивне купе, яке приводиться у рух 1,3-літровим роторним двигуном. Фактично, ця модель Mazda стала останньою з таким швидким типом двигуна.