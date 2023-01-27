Стало відомо, яке громадянство отримав двомісячний малюк Сенцова

У соцмережі Вероніка опублікувала фотографію, де зображена разом із двомісячним сином та пані послом України в США Оксаною Маркаровою.

"Наш син народився далеко від дому, а його тато зараз на війні. Зараз наша чудова пані посол вручила Дем'янчику довідку про набуття українського громадянства і ми стали ближчими до дому та до перемоги", - написала дружина Сенцова.

Син Олега Сенцова Дем'ян отримав українське громадянство у США (фото: facebook.com/veronika.vlech)

Наразі колишній в'язень Кремля та режисер Олег Сенцов захищає Україну на фронті у лавах ЗСУ.

Його четверта дитина, син Дем'ян, народилася у Вашингтоні.

Також у Сенцова є дочка Аліна та син Владислав від першої дружини Алли та дочка Емма від фотографа Юлії Бабич, у якої після розриву залишилися напружені стосунки із Сенцовим. За її словами, він не захотів визнавати цю дитину.