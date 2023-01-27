Стало известно, какое гражданство получил двухмесячный малыш Сенцова

В соцсети Вероника опубликовала фотографию, где изображена вместе с двухмесячным сыном и госпожой послом Украины в США Оксаной Маркаровой.

"Наш сын родился далеко от дома, а его папа сейчас на войне. Сейчас наша замечательная госпожа посол вручила Демьянчику справку о получении украинского гражданства и мы стали ближе к дому и к победе", - написала жена Сенцова.

Сын Олега Сенцова Демьян получил украинское гражданство в США (фото: facebook.com/veronika.vlech)

В данный момент бывший узник Кремля и режиссер Олег Сенцов защищает Украину на фронте в рядах ВСУ.

Его четвертый ребенок, сын Демьян, родился в Вашингтоне.

Также у Сенцова есть дочь Алина и сын Владислав от первой жены Аллы и дочь Эмма от фотографа Юлии Бабич, у которой после разрыва остались напряженные отношения с Сенцовым. По ее словам, он не захотел признавать этого ребенка.