RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стало известно, какое гражданство получил двухмесячный малыш Сенцова

Фото: У Олега Сенцова родился четвертый ребенок (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Украинский режиссер Олег Сенцов стал отцом в четвертый раз. У него в США родился сын Демьян от Вероники Вельч. Как оказалось, малыш получил украинское гражданство.

Об этом сообщила супруга режиссера на своей странице в Facebook.

В соцсети Вероника опубликовала фотографию, где изображена вместе с двухмесячным сыном и госпожой послом Украины в США Оксаной Маркаровой.

"Наш сын родился далеко от дома, а его папа сейчас на войне. Сейчас наша замечательная госпожа посол вручила Демьянчику справку о получении украинского гражданства и мы стали ближе к дому и к победе", - написала жена Сенцова.

Сын Олега Сенцова Демьян получил украинское гражданство в США (фото: facebook.com/veronika.vlech)

В данный момент бывший узник Кремля и режиссер Олег Сенцов защищает Украину на фронте в рядах ВСУ.

Его четвертый ребенок, сын Демьян, родился в Вашингтоне.

Также у Сенцова есть дочь Алина и сын Владислав от первой жены Аллы и дочь Эмма от фотографа Юлии Бабич, у которой после разрыва остались напряженные отношения с Сенцовым. По ее словам, он не захотел признавать этого ребенка.

Как мы ранее писали, Сенцов рассказал, как ему удалось попасть на фронт.

Ранее мы сообщали, что недавно Сенцов женился второй раз и показал фото с избранницей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олег Сенцов