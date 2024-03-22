Стало відомо, як саме Притула мав завершити кар'єру. "Фінал" міг бути епічним

Волонтер Сергій Притула, який вже відійшов від кар'єри ведучого, розповів, який проект мав би стати фінальним. Як виявилося, артист планував піти після програми "Форт Буаяр", але поставити епічну крапку у роботі на телебаченні не вдалося.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Притула розповів на шоу Жені Яновича "20:23", яке вже вийшло на його YouTube-каналі.
"Була дуже жахлива ситуація для мене, тому що влітку 2020 року ми мали знімати "Форт Буаяр" для "Нового каналу", і для мене це була просто істерика. Тому що усе ж, як і частина людей, які тут росли на програмі "Підйом" чи "Хто зверху?", я ріс на шоу "Форт Буаяр". Провести його це була велика мрія", - розповів Притула.
Втім, у 2020 році зняти проект не вдалося через коронавірус, у 2021 році плани зірвалися через те, що не усі члени знімальної групи встигли вакцинуватися та отримати сертифікати. Потім "Форт Буаяр" хотіли зняти на початку 2022 року. І це мало б стати "фіналом" у кар'єрі Притули.
"Я веду перемовини з "Новим каналом", що до нового сезону 2022 року "Новий канал" має якісь свої плани, а в мене свої плани. І я знаю, що в березні-квітні ми знімаємо ще один сезон "Хто зверху?", в травні мав бути ще якийсь проект", - пригадав волонтер.
"І я так собі думаю: в червні ми знімемо "Форт Буаяр" і після цього я офіційно, як людина, як телеведучий, записую всі дати днів народження похресників і чіпляю бутси на цвяшок, і йду з телебачення. Тобто все, закінчую кар'єру телеведучого", - додав він.
Але ці плани зірвала Росія. 24 лютого 2022 року країна-агресорка почала повномасштабну війну проти України.
Нагадаємо, нещодавно Притула пояснив, як виїжджає за кордон та навіщо ходив до ТЦК.
Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що Тополя назвав умову, за якої його родина знов поїде з України.