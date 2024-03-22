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Стало известно, как именно Притула хотел завершить карьеру. "Финал" мог быть эпическим

Притула рассказал, как планировал уйти с телевидения (фото: instagram.com/siriy_ru)
Автор: Полина Иваненко

Волонтер Сергей Притула, уже отошедший от карьеры ведущего, рассказал, какой проект должен стать финальным. Как выяснилось, артист планировал уйти после программы "Форт Буаяр", но поставить эпическую точку в работе на телевидении не удалось.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Притула рассказал на шоу Жени Яновича "20:23", уже вышедшем на его YouTube-канале.

"Была очень ужасная ситуация для меня, потому что летом 2020 года мы должны были снимать "Форт Буаяр" для "Нового канала", и для меня это была просто истерика. Потому что все же, как и часть людей, которые здесь росли на программе "Підйом" чи "Хто зверху?", я рос на шоу "Форт Буаяр". Вести его это была большая мечта", - рассказал Притула.

Впрочем, в 2020 году снять проект не удалось из-за коронавируса, в 2021 году планы сорвались из-за того, что не все члены съемочной группы успели вакцинироваться и получить сертификаты. Затем "Форт Буаяр" хотели снять в начале 2022 года. И это должно стать "финалом" в карьере Притулы.

Ведущий признался, как планировал завершить карьеру (скриншот)

"Я веду переговоры с "Новым каналом", что до нового сезона 2022 года "Новый канал" имеет какие-то свои планы, а у меня свои планы. И я знаю, что в марте-апреле мы снимаем еще один сезон "Хто зверху?", в мае должен быть еще какой-то проект", - вспомнил волонтер.

"И я так себе думаю: в июне мы снимем "Форт Буаяр" и после этого я официально, как человек, как телеведущий, записываю все даты дней рождения крестников и цепляю бутсы на гвоздь, и ухожу с телевидения. То есть все, заканчиваю карьеру телеведущего", - добавил он.

Но эти планы сорвала Россия. 24 февраля 2022 года страна-агрессор начала полномасштабную войну против Украины.

 

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