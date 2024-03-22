Стало известно, как именно Притула хотел завершить карьеру. "Финал" мог быть эпическим

"Была очень ужасная ситуация для меня, потому что летом 2020 года мы должны были снимать "Форт Буаяр" для "Нового канала", и для меня это была просто истерика. Потому что все же, как и часть людей, которые здесь росли на программе "Підйом" чи "Хто зверху?", я рос на шоу "Форт Буаяр". Вести его это была большая мечта", - рассказал Притула.

Впрочем, в 2020 году снять проект не удалось из-за коронавируса, в 2021 году планы сорвались из-за того, что не все члены съемочной группы успели вакцинироваться и получить сертификаты. Затем "Форт Буаяр" хотели снять в начале 2022 года. И это должно стать "финалом" в карьере Притулы.

Ведущий признался, как планировал завершить карьеру (скриншот)

"Я веду переговоры с "Новым каналом", что до нового сезона 2022 года "Новый канал" имеет какие-то свои планы, а у меня свои планы. И я знаю, что в марте-апреле мы снимаем еще один сезон "Хто зверху?", в мае должен быть еще какой-то проект", - вспомнил волонтер.

"И я так себе думаю: в июне мы снимем "Форт Буаяр" и после этого я официально, как человек, как телеведущий, записываю все даты дней рождения крестников и цепляю бутсы на гвоздь, и ухожу с телевидения. То есть все, заканчиваю карьеру телеведущего", - добавил он.

Но эти планы сорвала Россия. 24 февраля 2022 года страна-агрессор начала полномасштабную войну против Украины.