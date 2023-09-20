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Стало відомо, як буде відбуватися очне навчання в профтехах: що потрібно знати студентам

Як буде проходити очне навчання в профтехах (фото: УНІАН)
Автор: Юлія Гаюк

Вступну кампанію до профтехучилищ продовжили до 1 жовтня, хоча з вересня очне навчання в закладах освіти вже розпочалося.

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, як буде відбуватися навчання та що потрібно для вступу в профтех.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт МОН, Facebook-сторінка МОН.

Студентам на замітку

У МОН дали рекомендації, за яких умов у професійно-технічних училищах може бути очне навчання: 

  • тільки в закладах, які оснащені укриттями, відповідно до вимог і залежно від безпекової ситуації в населеному пункті. А теорію можна викладати дистанційно.
  • якщо в укритті закладу недостатньо місця для розміщення всіх студентів і працівників одночасно, очне навчання можна організувати позмінно
  • практичні заняття проводитимуть у майстернях, лабораторіях і на підприємствах. Якщо такої можливості немає - у майстернях і лабораторіях інших профтехів (зокрема в інших областях) чи онлайн. Частину практики, яку неможливо виконати, рекомендовано перенести на період після закінчення воєнного стану.
  • якщо організація освітнього процесу в закладі неможлива через воєнні дії, рекомендовано укласти угоди про співробітництво із закладами-партнерами, попередньо узгодивши це рішення з місцевими органами управління освітою
  • для студентів з особливими освітніми потребами повинні бути розроблені індивідуальні навчальні плани
  • для психологічної підтримки учнів і викладачів потрібно організувати спеціальні заходи й тренінги, а також тренування у разі надзвичайних ситуацій

Що потрібно знати про вступ у профтех

Для вступу потрібні такі документи: 

  • заява (у паперовій чи електронній формі)
  • свідоцтво про базову або загальну середню освіту (якщо вона відсутня, потрібно надати виписку з реєстру документів про освіту ЄДЕБО)
  • медична довідка
  • копії документів, які дають право на пільги
  • шість фотографій розміром 3:4

Подачу документів продовжили до 1 жовтня включно. Якщо ви вступаєте після 9 класу, то навчання триватиме три роки, після 11 класу - один рік. 

Зауважте, що для вступу у профтехучилище не потрібно складати НМТ, тому список вступників формують за:  

  • рейтингом вступників
  • результатами співбесіди
  • середнім балом атестата про закінчення 9 чи 11 класу
  • результатами вступних випробувань

Абітурієнт може вступити на державну (бюджетну) форму навчання чи здобувати освіту за контрактом.   

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