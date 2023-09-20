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Стало известно, как будет проходить очное обучение в профтехах: что нужно знать студентам

Как будет проходить очное обучение в профтехах (фото: УНИАН)
Автор: Юлия Гаюк

Вступительную кампанию в профтехучилища продлили до 1 октября, хотя с сентября очное обучение в учебных заведениях уже началось.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как будет проходить обучение и что нужно для поступления в профтех.

При подготовке материала использовались источники: сайт МОН, Facebook-страница МОН.

Студентам на заметку

В МОН дали рекомендации, при каких условиях в профессионально-технических училищах может быть очное обучение:

  • только в учреждениях, оснащенных укрытиями, в соответствии с требованиями и в зависимости от ситуации в населенном пункте. А теорию можно преподавать дистанционно.
  • если в укрытии заведения недостаточно места для размещения всех студентов и работников одновременно, очное обучение можно организовать посменно
  • практические занятия будут проводить в мастерских, лабораториях и на предприятиях. Если такой возможности нет - в мастерских и лабораториях других профтехов (в том числе в других областях) или онлайн. Часть практики, которую невозможно выполнить, рекомендуется перенести на период после окончания военного положения.
  • если организация образовательного процесса в заведении невозможна из-за военных действий, рекомендуется заключить соглашения о сотрудничестве с заведениями-партнерами, предварительно согласовав это решение с местными органами управления образованием
  • для студентов с особыми образовательными потребностями должны быть разработаны индивидуальные учебные планы
  • для психологической поддержки учеников и преподавателей нужно организовать специальные мероприятия и тренинги, а также тренировки в случае чрезвычайных ситуаций.

Что нужно знать о поступлении в профтех

Для поступления нужны следующие документы:

  • заявление (в бумажной или электронной форме)
  • свидетельство о базовом или общем среднем образовании (если оно отсутствует, нужно предоставить выписку из реестра документов об образовании ЕГЕБО)
  • медицинская справка
  • копии документов, дающих право на льготы
  • шесть фотографий размером 3:4

Подачу документов продлили до 1 октября включительно. Если вы поступаете после 9 класса, то обучение будет длиться три года, после 11 класса - один год.

Обратите внимание, что для поступления в профтехучилище не нужно сдавать НМТ, поэтому список поступающих формируют по:

  • рейтингу поступающих
  • результатам собеседования
  • среднему баллу аттестата об окончании 9 или 11 класса
  • результатам вступительных экзаменов

Абитуриент может поступить на государственную (бюджетную) форму обучения или получать образование по контракту.

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