Що робити студентам, якщо закордонні ВНЗ відмовляються визнавать диплом

Дипломи з українських ВНЗ не визнають в закордонних закладах освіти. Через це велика кількість іноземних студентів втрачає можливість здобути освіту за кордоном.

Чому українські дипломи не визнають - детальніше читайте в матеріалі Styler

Такі прецеденти вже були

У червні 2023 року Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти повідомило, що Агентство з контролю якості в освіті Азербайджану не визнало кілька сотень дипломів про вищу освіту, які видали українські університети.

Аргументували це тим, що випускники освітніх програм не володіють мовою навчання та не перебували на території України під час очного навчання.

"Це свідчить про недосконалість внутрішніх систем забезпечення якості вищої освіти у цих ЗВО і, як наслідок, неякісність або й фіктивність освітнього процесу та імітацію підготовки здобувачів", - пояснили тоді в Нацагентстві України.

Така тенденція ставить під загрозу конкурентоспроможність і привабливість освітніх програм українських ЗВО для іноземних здобувачів вищої освіти та завдає шкоди міжнародній репутації української вищої освіти.

У чому причина відмов

Через повномасштабну війну Україна втратила багатьох іноземних студентів. Вони повертаються додому, зокрема й через запровадження онлайн-навчання.

"У зв'язку з війною ми втратили значну кількість іноземних студентів. А ті, які залишилися вчитися там, де лише онлайн-навчання, то мають реальну проблему: деякі країни відмовляються визнавати наші дипломи саме з причини онлайн-навчання. Є такі спеціальності, за якими навчатися онлайн неможливо, наприклад медики", - сказала член комітету ВР з питань освіти та науки Юлія Гришина.

Щоб розв'язати цю проблему, ректорам варто приділяти увагу питанню укриттів, адже Україна втрачає іноземних студентів.

"По-перше, іноземні студенти сплачують тут кошти. Потім вони є амбасадорами України в усьому світі, це дуже важливо", - зазначила Гришина.

Які країни визнають український диплом

У 1997 році Україна разом із 44 країнами Європи підписала Лісабонську конвенцію. Ці країни повинні визнавати документи про освіту громадян інших країн.

Ці країни визнають український диплом (інфографіка: Слово і Діло)

Інша угода - Гаазька конвенція - спростила спосіб підтвердження документів про освіту.

Наразі єдиною вимогою є апостиль - міжнародний штамп, який підтверджує справжність та законність певного паперу. В Україні його ставлять компетентні органи Міносвіти, Мін'юсту чи МЗС.

Якщо на оригіналі українського диплома стоїть апостиль, тоді додаткові документи чи підтвердження не потрібні. Зараз апостиль вимагають 89 країн. Повний список - дивіться за посиланням.

А в цих країнах українцям апостиль не потрібен:

Болгарія

Естонія

Литва

Латвія

Македонія

Молдова

Польща

Румунія

Сербія

Угорщина

Чехія

Як підтвердити диплом

Якщо країна, куди ви хочете вступати, потребує додаткової легалізації, зверніться до відділу апостиля МЗС України.

Час проведення процедури може тривати кілька тижнів чи кілька місяців. Якщо виникають додаткові запитання, можна звернутися до:

Національного інформаційного центру академічної мобільності - 044 484 64 25 чи 050 957 45 75

Департаменту консульської служби МЗС України - 044 279 79 61

Пакет необхідних документів для підтвердження українських дипломів може відрізнятися від країни до країни. Серед загальнообов'язкових документів:

паспорт та дозвіл на проживання

мовний диплом певного рівня

заява з проханням визнати український диплом

український диплом і додаток

апостиль диплома та додатку, перекладений на державну мову країни та нотаріально засвідчений

Якщо ж ви втратили документ про освіту, тоді можете отримати Європейський паспорт кваліфікацій для біженців (EQPR). Це спеціальний міжнародний інструмент, який оцінює кваліфікацію в разі відсутності документів про освіту чи браку деяких документів.