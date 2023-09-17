Навчання стане ще цікавішим! Три креативні новації, які скоро чекають школярів

Для школярів підготували креативні новації, які зроблять освітній процес сучаснішим та актуальнішим. Зокрема, учні тепер зможуть слухати класиків української літератури у звукозаписі голосами відомих сучасників - співаків, ведучих та шоуменів.

STYLER РБК-Україна розповідає про три креативні новації, які вже запроваджують в освітній процес.

Класики зазвучать голосом сучасних артистів

"Від сьогодні ти можеш слухати безкоштовно понад 250 творів з української літератури для 5-11 класів. Усі вони є в чинній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів, тому пізнавати творчість наших класиків стане ще легше. Відкривай для себе по-новому та знайомся з такими культовими творами, як: "Місто", "Кайдашева сім'я", "Тіні забутих предків" та багато інших", - заявили в МОН.

Послухати "Укрліт" можна безплатно у розділі "Аудіо" у мобільному застосунку MEGOGO на смартфонах чи планшетах, а також в автомобілях з Android Auto та Apple CarPlay.

Зокрема, відома реперка Альона Альона озвучила кілька творів із класичної літератури, а саме:

"Садок вишневий коло хати " Тараса Шевченка

"Запорожці у короля" Степана Рудинського

"Еволюція" Павла Глазового

"Ой ти, дівчино, з горіха зерня" Івана Франка

Класика зазвучала голосом Альони Альони (фото: Instagram/alyona.alyona.official)

Українських класиків також озвучили ведучий Олександр Педан та співак Володимир Дантес.

Зазначимо, що такому нововведенню зраділи не лише діти, а й дорослі. Пост МОН активно коментують користувачі соцмережі і дякують за цей проєкт.

Реакція українців на озвучку творів з класичної літератури (скриншот)

У підручниках цитують сучасні пісні

Останніми роками в навчальний процес запроваджують принцип "невідривність освіти від життя". Так педагоги намагаються зробити навчання максимально актуальним та цікавим для учнів.

На прикладі слів пісень Тіни Кароль, Джамали, Святослава Вакарчука діти уже освоювали навчальний матеріал. А в цьогорічний підручник для 6-го класу з української мови у розділ вивчення займенників додали ще й уривки із треків Артема Пивоварова та Макса Барських.

У підручнику процитували пісні Макса Барських та Артема Пивоварова (скриншот)

Втім таке нововведення українці сприйняли неоднозначно через політичну позицію Макса Барських, який до повномасштабного вторгнення активно гастролював по РФ та співав російською.

Ігри для дітей в укритті

МОН розробило спеціальні ігри для школярів, аби їм було цікавіше проводити час в укриттях під час тривоги.

"Уже другий навчальний рік починається в умовах воєнного часу. І ми мусимо зробити все, щоб підтримати дітей. Ми запустили нову рубрику "Ігри в укритті", у якій учителі радитимуть активності для дітей, щоб зменшити їхню тривожність, зберегти відчуття безпеки, перебуваючи у взаємодії з іншими", - пишуть в МОН.

Приклад гри для дітей в укритті (фото: Instagram/mon.ua.official)