UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стало відомо, хто поїде на Євробачення 2024 від України

Названо переможця Нацвідбору на Євробачення 2024 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Дмитро Войналович

Нацвідбір на Євробачення 2024 пройшов 3 лютого. У фіналі перемогу здобув дует Jerry Heil та Alyona Alyona з піснею “Teresa & Maria" і саме їм випаде честь представляти Україну на престижному пісенному конкурсі у Мальме.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про те, як голосували професійне журі та глядачі у фіналі Нацвідбору, коли відбудеться конкурс і цікаві факти про пісню-переможницю.

Що відомо про пісню-переможницю

Своєю піснею Jerry Heil та Alyona Alyona говорять про необхідність єднання між будь-ким задля добрих справ і важливих перемог. Співачки “щиро вірять в перемогу правди”, однак "в світі, сповненому шуму, ми будемо почутими лише, якщо будемо обʼєднаними і говоритимемо злагоджено".

Jerry Heil та Alyona Alyona (фото: instagram.com/thejerryheil)

“Україна стала для всього світу взірцем єднання. Ми разом сміливо подивилися в обличчя ворогові і запрацювали, як єдиний механізм. Це було так вражаюче, що увесь світ взявся нам допомагати", - говорить про трек Альона Савраненко.

Реакції людей зі всього світу на пісню вражають. Всі відзначають зокрема такі аспекти: 

  • Яка українська мова гарна!

  • Воу, це пісня про Дів!

  • Ця пісня могла би стати великою в Штатах! Класний продакшн!

  • Гідна пісня і форматна. В неї є великі шанси на успіх у Євробаченні

Jerry Heil та Alyona Alyona (фото: instagram.com/thejerryheil)

Разом з тим українці у соцмережах критикували пісню за слова "з нами мама Тереза і Діва Марія, босі, ніби по лезу, йшли по землі", бо образ Терези в історії є досить суперечливим.

З одного боку, мати Тереза - найвідоміша у світі черниця, засновниця Згромадження Місіонерок Любові, лауреатка Нобелівської премії миру 1979 року, визнана святою у католицькій церкві.

З іншого - їй закидають те, що у її численних лікарнях в антисанітарних умовах вмирали люди, а вона у той час мала великі суми пожертв, які не витрачала на нужденних, а також спілкувалася із “світовими тиранами”.

Натомість Alyona Alyona і Jerry Heil, коментуючи закиди, стверджують, що їхня пісня “не є біографічною”, а Тереза фігурує в треку як образ, а не особистість, і в пісні вона згадується виключно як символ добра.

Як голосували журі і українці

У застосунку "Дія"за переможця Нацвідбору проголосувало 1 167 176 українців, також свої голоси за учасників віддали і члени журі: Сергій Танчинець, Джамала та Андрій Данилко.

Члени жюрі розподілили бали таким чином: 

  • один бал - NAHABA
  • два бали - NAZVA
  • три бали - SKYLERR
  • чотири бали - Drevo
  • п'ять балів - ANKA
  • шість балів - YAKTAK
  • сім балів - YAGODY
  • вісім балів - INGRET
  • дев'ять балів - MELOVIN
  • десять балів  - alyona alyona & Jerry Heil
  • одинадцять балів - Ziferblat.

Скриншот

А глядачі розпорядились соїми балами таким чином: 

  • один бал - NAZVA
  • два бали - INGRET
  • три бали - Drevo
  • чотири бали -  ANKA
  • п'ять балів - NAHABA
  • шість балів - SKYLERR
  • сім балів - YAGODY
  • вісім балів -  Ziferblat
  • дев'ять балів - MELOVIN
  • десять балів - YAKTAK
  • одинадцять балів - alyona alyona & Jerry Heil.

Скриншот

Виступи усіх учасників Нацвідбору

YAKTAK - "Lalala"

 

INGRET - "Keeper"

 

NAZVA - "Slavic English"

 

ANKA - "Палала"

 

Drevo - "Endless chain"

 

MÉLOVIN - "DREAMER"

 

SKYLERR - "Time is running out"

 

Ziferblat - "Place I Call Home"

 

YAGODY - "Tsunamia"

 

NAHABA - "GLASSS"

 

Що далі?

Україна буде представлена на Євробаченні вдвадцяте. Пісенний конкурс пройде в травні 2024-го на стадіоні Malmö Arena. 

Півфінали відбудуться 7 та 9 травня, а гранд-фінал відбуватиметься 11 травня.

За результатами жеребкування, представник від України виступить у першій частині першого півфіналу, 7 травня.

Місце, де проходитиме Євробачення 2024 - друга за величиною крита арена у Швеції, яка вміщує більше 15 тисяч людей. Тут проводяться хокейні матчі, ігри з гандболу, флорболу, концерти та інші заходи.

Додамо, що Мальме прийматиме Євробачення вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках (тоді Україну представила Злата Огнєвіч з піснею "Gravity" і посіла почесну третю сходинку).

Ось так проходило Євробачення 2013 на Malmö Arena (фото: Вікіпедія)

Нагадаємо, що попереднє Євробачення відбувалося в британському Ліверпулі від імені України.

Гурт TVORCHI, який представляв нашу країну з піснею "Heart of Steel" посів шосте місце у фіналі конкурсу.

 

Навіщо Україні участь у Євробаченні

Раніше РБК-Україна (проект Styler) писало, що за переконанням голови делегації України на Євробаченні Оксани Скибінської, присутність українського артиста на цій події "надважлива".

"Особливо в такий складний для нас час війни. Це дасть нам змогу донести до всього світу голос та меседж України", - казала вона.

Крім того, впевнена Скибінська, завдяки конкурсу ми покажемо, що “попри складнощі війни, Україна дбає про музичну культуру".

Раніше ми розповідали про 5 гучних скандалів у Нацвідборах до Євробачення, які українці досі не можуть забути.

Також нещодавно букмекери назвали нового лідера Євробачення 2024. І це не Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвробаченняНовини шоу-бізнесу