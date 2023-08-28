В Україні зробили заяву про участь у Євробаченні 2024: що відомо

Навесні 2024 року у шведському місті Мальме пройде 68-й пісенний конкурс Євробачення . Однак деякі країни, які в попередні роки брали участь у цьому дійстві, можуть відмовитися від представлення своїх артистів на конкурсі наступної весни. Основна причина - фінансова. Певні держави не вважають за потрібне витрачати гроші на підготовку артистів, організацію національних відборів, промо тощо.

А чи братиме участь у Євробаченні 2024 Україна? Відповідь на це питання ви знайдете нижче у матеріалі Styler.

Україна візьме участь у Євробаченні 2024 чи ні?

Як відомо, країни, які мають право на участь у конкурсі 2024 року, мають надіслати Європейській спілці радіомовлення і телебачення підтвердження про свою участь до 15 вересня 2023 року, а до 11 жовтня можуть відмовитися від участі без фінансових санкцій.

Станом на сьогодні підтвердили свою участь у конкурсі 27 країн: Португалія, Норвегія, Фінляндія, Естонія, Бельгія, Данія, Нідерланди та інші. Серед них і Україна!

Представника від нашої країни традиційно оберуть шляхом відкритого Національного відбору, прийом заявок на участь у якому розпочнеться вже скоро.

Хто обиратиме представника України на Євробаченні 2024

Обирати артиста, який представлятиме Україну на пісенному конкурсі, будуть за допомогою глядацького голосування (глядачі зможуть обрати навіть одного з фіналістів) та голосування авторитетного журі, склад якого поки що невідомий.

Однак, як повідомили у Національній суспільній телерадіокомпанії України (Суспільне мовлення), музичним продюсером Нацвідбору на Євробачення 2024 вдруге стане музикант і композитор Дмитро Шуров (він же Pianoбой).

Дмитро Шуров (фото: instagram.com/dmitry_shurov)

Навіщо Україні участь у Євробаченні?

Голова делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська переконана, що присутність українського артиста на цій міжнародній події "надважлива".

"Особливо в такий складний для нас час війни. Це дасть нам змогу донести до всього світу голос та меседж України", - говорить вона.

Крім того, впевнена Скибінська, Нацвідбір дозволить запросити прихильників Євробачення з усього світу до нас і "показати, як, попри складнощі війни, Україна дбає про музичну культуру".

Коли відбудеться Євробачення 2024

Євробачення 2024 пройде у травні на стадіоні Malmö Arena. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня, а Гранд-фінал відбуватиметься 11 травня.

Malmö Arena, де проходитиме Євробачення 2024 (фото: wikipedia.org)

Malmö Arena - це друга за величиною крита арена у Швеції, яка вміщає більше 15 тисяч людей. Тут проводяться хокейні матчі, ігри з гандболу, флорболу, концерти та інші заходи.

Додамо, що Мальме прийматиме Євробачення вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках (тоді Україну представила Злата Огнєвіч з піснею "Gravity" і посіла почесну третю сходинку).

Нагадаємо, що попереднє Євробачення відбувалося в британському Ліверпулі від імені України.

Гурт TVORCHI, який представляв нашу країну з піснею "Heart of Steel" посів шосте місце у фіналі конкурсу.