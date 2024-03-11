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Стало відомо, хто отримав Оскар за кращу чоловічу роль

Понеділок 11 березня 2024 04:02
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Стало відомо, хто отримав Оскар за кращу чоловічу роль Хто отримав Оскар за найкращу чоловічу роль (фото: Getty Images)
Автор: Дмитро Войналович

Відбулася церемонія вручення Оскар 2024. У номінації "Найкраща чоловіча роль" перемогу отримав головний герой фільму "Оппенгеймер" Кілліан Мерфі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на трансляцію церемонії нагородження.

Також у списку претендентів на перемогу були:

  • Бредлі Купер ("Маестро")
  • Колман Домінго ("Растін")
  • Пол Джаматті ("Залишені")
  • Джеффрі Райт ("Американське чтиво")

Стало відомо, хто отримав Оскар за кращу чоловічу роль

Цікаві факти про Оскар 2024

Завдяки фільму "Маестро" Стівен Спілберг збільшив свій рекорд за кількістю номінацій для однієї особи до 13.

Цього року в акторських номінаціях було представлено рекордну кількість ЛГБТК+ персонажів в фільмах - загалом 7: Аннетт Бенінг, Стерлінг К. Браун, Бредлі Купер, Колман Домінго, Джоді Фостер, Сандра Гюллер та Емма Стоун. Два актори, які зіграли ЛГБТК+ персонажів, є відкритими представниками спільноти у реальному житті (Домінго і Фостер) та ще одна акторка яка є квіром (Лілі Гладстон).

У віці 81 року Мартін Скорсезе, режисер фільму "Вбивці квіткового місяця", отримав свою десяту номінацію за найкращу режисуру з найбільшою кількістю номінацій на Оскар у цій категорії (включно з однією попередньою перемогою), ніж у будь-кого з нині живих. Скорсезе також став найстаршим номінантом у категорії "Найкращий режисер", випередивши Джона Г'юстона, якому було 79 років.

Вес Андерсон приєднався до "клубу п'ятикратних номінантів", ставши лише третьою людиною, яка була номінована в п'яти й більше категоріях, що охоплює "Найкращий фільм", "Найкращий режисер", "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкращий анімаційний фільм" й "Найкращий ігровий короткометражний фільм".

Десять акторів отримали свої перші номінації на Оскар: Емілі Блант, Деніел Брукс, Стерлінг К. Браун, Колман Домінго, Америка Феррера, Лілі Гладстон, Сандра Гюллер, Кілліан Мерфі, Да'Він Джой Рендольф і Джеффрі Райт.

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