Стало известно, кто получил Оскар за лучшую мужскую роль

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию церемонии награждения.

Также в списке претендентов на победу были:

Брэдли Купер ("Маэстро")

Колман Доминго ("Растин")

Пол Джаматти ("Оставленные")

Джеффри Райт ("Американское чтиво")

Интересные факты об Оскаре 2024

Благодаря фильму "Маэстро" Стивен Спилберг увеличил свой рекорд по количеству номинаций для одного человека до 13.

В этом году в актерских номинациях было представлено рекордное количество ЛГБТК+ персонажей в фильмах - всего 7: Аннетт Беннинг, Стерлинг К. Браун, Брэдли Купер, Колман Доминго, Джоди Фостер, Сандра Гюллер и Эмма Стоун. Два актера, сыгравших ЛГБТК+ персонажей, являются открытыми представителями сообщества в реальной жизни (Доминго и Фостер) и еще одна актриса является квиром (Лили Гладстон).

В возрасте 81 года Мартин Скорсезе, режиссер фильма "Убийцы цветочной луны", получил свою десятую номинацию за лучшую режиссуру с наибольшим количеством номинаций на Оскар в этой категории (включая одну предыдущую победу), чем у кого-либо из ныне живущих. Скорсезе также стал старейшим номинантом в категории "Лучший режиссер", опередив Джона Хьюстона, которому было 79 лет.

Вес Андерсон присоединился к "клубу пятикратных номинантов", став лишь третьим человеком, номинированным в пяти и более категориях, охватывающим "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший анимационный фильм" и "Лучший игровой короткометражный фильм".

Десять актеров получили свои первые номинации на Оскар: Эмили Блант, Дэниел Брукс, Стерлинг К. Браун, Колман Доминго, Америка Феррера, Лили Гладстон, Сандра Гюллер, Киллиан Мерфи, Да'Вин Джой Рэндольф и Джеффри Райт.