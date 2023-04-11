Стало відомо, де зараз Юрій Луценко. Він показав красномовні фото і відео

Де зараз Юрій Луценко

Сьогодні Луценко є військовослужбовцем Сил ТРО ЗСУ. Воює на Бахмутському напрямку.

Днями він написав у Facebook пост про те, що він "вирвався з київського котла і приєднався до рідного батальйону ТРО, який веде бої в Бахмуті".

Ось так виглядає Юрій Луценко сьогодні (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)

А 9 квітня Луценко показав безпосередньо наслідки боїв у Бахмуті.

На світлинах і відео можна побачити, що у майже вщент зруйнованому росіянами місті цвітуть дерева - як символ життя.

"Весна переможе пітьму. Бахмут бореться. Слава ЗСУ!" - написав Юрій.

Бахмут станом на зараз (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)

На відео з міста чутні звуки вибухів і пострілів.

А так виглядає дорога на під'їзді до Бахмута.

На це місто Донецької області, яке героїчно захищають українські воїни, сьогодні боляче дивитися...

Але наші військові не мають наміру здавати цей населений пункт!

В лютому Луценка призначили командиром взводу ударних дронів (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Луценко записався до лав тероборони Києва.

Потім воював на Херсонському напрямку.

Юрій Луценко на війні з перших днів вторгнення (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)

З кінця минулого року він служить у Бахмуті і Соледарі у званні капітана і є командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів однієї з частин ЗСУ.

Військове звання Луценка - капітан (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)