Стало відомо, де зараз Юрій Луценко. Він показав красномовні фото і відео

Колишній народний депутат і генпрокурор Юрій Луценко зараз воює проти російських загарбників. Політик регулярно ділився й продовжує ділитися фотографіями, за які його навіть дехто висміював, бо не вірив, що екс-нардеп може дійсно піти на фронт.
Де ж зараз перебуває державний діяч і як він виглядає сьогодні - дивіться й читайте у матеріалі Styler нижче.
Сьогодні Луценко є військовослужбовцем Сил ТРО ЗСУ. Воює на Бахмутському напрямку.
Днями він написав у Facebook пост про те, що він "вирвався з київського котла і приєднався до рідного батальйону ТРО, який веде бої в Бахмуті".
Ось так виглядає Юрій Луценко сьогодні (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)
А 9 квітня Луценко показав безпосередньо наслідки боїв у Бахмуті.
На світлинах і відео можна побачити, що у майже вщент зруйнованому росіянами місті цвітуть дерева - як символ життя.
"Весна переможе пітьму. Бахмут бореться. Слава ЗСУ!" - написав Юрій.
Бахмут станом на зараз (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)
На відео з міста чутні звуки вибухів і пострілів.
А так виглядає дорога на під'їзді до Бахмута.
На це місто Донецької області, яке героїчно захищають українські воїни, сьогодні боляче дивитися...
Але наші військові не мають наміру здавати цей населений пункт!
В лютому Луценка призначили командиром взводу ударних дронів (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)
Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Луценко записався до лав тероборони Києва.
Потім воював на Херсонському напрямку.
Юрій Луценко на війні з перших днів вторгнення (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)
З кінця минулого року він служить у Бахмуті і Соледарі у званні капітана і є командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів однієї з частин ЗСУ.
Військове звання Луценка - капітан (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)
Нагадаємо, днями у Генштабі показали, як бойовий гелікоптер завдає ударів по окупантам.
Раніше ми розповідали, що 7-річна українка купила для воїнів ЗСУ 4 авто, дрони і Starlink, роблячи віночки.