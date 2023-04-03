7-річна українка купила для воїнів ЗСУ 4 авто, дрони і Starlink, роблячи віночки (відео і фото)

7-річна дівчинка з Рівного Іринка Васильєва, чий тато-військовий загинув на фронті, вирішила продовжити справу батька щодо захисту України та почала виготовляти та продавати віночки, виручку спрямовуючи на потреби бійців. Юна волонтерка купила для воїнів чотири автомобілі, тепловізори, Starlink, квадрокоптери.

Про це йдеться у програмі "Я не забуду" на телеканалі "Дом".

Так, дівчинка стала справжнім янголом-охоронцем для бійців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого ЗСУ, де служив тато Іринки. Він загинув 27 березня 2022 року під час виконання службового завдання у селі Благодатне під Миколаєвом. Війна також забрала життя дядька дівчинки.

За словами мами маленької волонтерки Вікторії, донька після трагічної звістки уві сні бачила тата, і одного ранку твердо заявила, що тепер вона теж захищатиме країну.

Спочатку дівчинка захотіла пекти печиво, проте пані Вікторія таку ідею не схвалила, бо побоювалася, що дитина може обпектися. Альтернативний варіант - плетіння віночків був сприйнятий "на ура". І ось Іринка розпочала волонтерство.

Іринка Васильєва, 7-річна волонтерка та учениця 2-го класу (фото: скріншот з відео)

Продавати перші віночки дівчинка вирушила на місцевий ярмарок, заявивши організаторам про свій задум.

Дебютний заробіток склав 3 100 гривень та 100 доларів, а ціна за один віночок становила 150 гривень.

Дебютний продаж власних віночків на ярмарку у Рівному (фото: скріншот з відео)

Пані Вікторія визнає, що деякі люди, купуючи красиві прикраси hand-made, намагалися навіть переплачувати чи просто передавали гроші, але "забували" товар. Іринка не була в захваті від подібних "бонусів", проте поставилася з розумінням. Другокласниця продовжила активно займатися виготовленням вінків і стала справжньою майстринею.

Мама дівчинки допомагає їй, прибираючи робоче місце після праці, а також виконує функцію бухгалтерки - на "випробувальному терміні п'ять років". За загальним підрахунком, всього вдалося наторгувати близько 23 тисяч доларів.

Мама юної волонтерки Вікторія Васильєва (фото: скріншот з відео)

Іринка дзвонила військовим "княжої" бригади та уточнювала у захисників, чи потрібен їм такий-то тепловізор, авто на дизелі чи бензині, з автоматичною або ручною коробкою передач... Першою машиною, яку купила дівчинка, став пікап Nissan Navara.

Іринка купує для українських захисників авто, які дуже потрібні на фронті (фото: скріншот з відео)

Пізніше школярка придбала для військових ще три позашляховики, а також дрони, станцію Starlink та ще багато інших дуже корисних речей. Воїни називають Іринку маленьким дивом та янголом-охоронцем їхньої бригади.

Фото: скріншот facebook.com/14ombr

Іринка активно допомагає "княжій" бригаді ЗСУ, де служив її тато, старший лейтенант Олександр Васильєв (фото: скріншот з відео)

До речі, дівчинка минулого літа стала однією з лауреаток премій, вручених дітям-рятувальникам, які наближають перемогу, а церемонія відбулася у Маріїнському палаці.

Іринка на акції "Діти-рятувальники - герої війни" у Маріїнському палаці в серпні 2022 року (фото: president.gov.ua)

Іринка розповідає, що крім волонтерства їй подобається ходити до школи, де багато друзів, а ще любить гуляти зі своєю компанією у дворі.

"Мої улюблені уроки це малювання, фізкультура та перерви. У мене в школі дуже багато друзів. У мене є банда, з хлопцями я зараз, а з дівчатами я щось перестала так спілкуватися. Ми по гаражах ходимо по нашому двору, включаємо пісню та "тусимо". Мама не знає, що я "тушу" на гаражах", - зазначає дівчинка.

Іринка розповіла про школу та свою "банду", з якою грає у дворі (фото: скріншот з відео)

Протягом дня вона може виготовляти чотири-п'ять віночків за допомогою обруча, клею та різних квіток. Зараз ще мета - збір коштів на п'яту машину, тому що першу - "Ніссан" - було підбито на передовій, тому необхідно організувати заміну.

Іринка також зізнається, що іноді майструє свої вироби в нічний час, але, щоправда, за це отримує від мами наганяй.

7-річна волонтерка Іринка Васильєва (фото: скріншот з відео)

"Вчора я хотіла зробити ще один віночок, але мама сказала лягати спати. Буває таке дуже часто. Але... я зачекаю, поки мама засне, тому що я засинаю типу, і роблю далі вінок... Буває так, що мама може сварити, що я вночі роблю віночки, але (посміхається і знизує плечима) - я все одно роблю", - резюмує юна волонтерка.

Відео: 7-річна Іра Васильєва з Рівного, виготовляючи вінки, назбирала на 4 авто для військових, кілька дронів та тепловізорів і не тільки