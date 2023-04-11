Стало известно, где сейчас Юрий Луценко. Он показал красноречивые фото и видео

Где сейчас Юрий Луценко

Сегодня Луценко является военнослужащим Сил ТРО ВСУ. Сражается на Бахмутском направлении.

На днях он написал в Facebook пост о том, что он "вырвался из киевского котла и присоединился к родному батальону ТРО, ведущему бои в Бахмуте".

Вот так выглядит Юрий Луценко сегодня (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)

А 9 апреля Луценко показал непосредственно последствия боев в Бахмуте.

На фотографиях и видео можно увидеть, что в почти полностью разрушенном россиянами городе цветут деревья - как символ жизни.

"Весна победит тьму. Бахмут борется. Слава ВСУ!" - написал Юрий.

Бахмут по состоянию на данный момент (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)

На видео из города слышны звуки взрывов и выстрелов.

А так смотрится дорога на подъезде к Бахмуту.

На этот город Донецкой области, героически защищаемый украинскими воинами, сегодня больно смотреть...

Но наши военные не намерены сдавать населенный пункт!

В феврале Луценко был назначен командиром взвода ударных дронов (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения Луценко записался в ряды терробороны Киева.

Затем воевал на Херсонском направлении.

Юрий Луценко на войне с первых дней вторжения (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)

С конца прошлого года он служит в Бахмуте и Соледаре в звании капитана и является командиром взвода ударных беспилотных авиакомплексов одной из частей ВСУ.

Военное звание Луценко - капитан (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)