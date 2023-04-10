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У Генштабі показали, як бойовий гелікоптер завдає ударів по окупантам (відео)

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Понеділок 10 квітня 2023 17:47
У Генштабі показали, як бойовий гелікоптер завдає ударів по окупантам (відео) Ілюстративне фото: у Генштабі показали, як бойовий гелікоптер завдає ударів по окупантам (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українська авіація продовжує систематично знищувати російських окупантів на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

"Окремі бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗС України ефективно та систематично знищують російських окупантів", - наголошує військове командування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові 6 квітня знищили три безпілотники росіян.

Також ми писали, що українські захисники збили гелікоптер росіян Мі-24 на Авдіївському напрямку.

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Авіація України Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
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