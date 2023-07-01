Стало відомо, де в Україні платять найвищі зарплати: названо міста та суми

Повномасштабне вторгнення Росії спричинило зростання рівня безробіття. У 2021 році НБУ оцінював його у 21,1%. Проте станом на 2023 рік він впав до 18,3%. Ба більше - в багатьох великих містах України зросла не тільки кількість вакансій, але й сума заробітної плати.
Де можна найбільше заробляти - детальніше читайте в матеріалі Styler.
Насамперед зазначимо, що під час війни середня зарплата українців зросла на 10%. Якщо раніше вона становила 15 000 гривень, то зараз ця сума дорівнює 16 500 гривень.
Найбільше заробіток зріс у мешканців центральних і західних областей - 17% і 23% відповідно. Фактично там зарплати підтягнулись до рівня півдня та сходу, де оплата праці була дещо вища.
За даними аналітиків, найвищих показників сягнуло підвищення зарплати на Закарпатті - цілих 23%!
Наступну сходинку посідають Волинська та Рівненська області із 18%. А далі рейтинг заповнюють Івано-Франківська, Тернопільська, Житомирська, Вінницька та Хмельницька області із підвищення розміром 17%.
Більш жвавий перегляд зарплат на заході та в центрі є наслідком релокації бізнесу та переміщення українців із прифронтових областей подалі від бойових дій в напрямку заходу.
Якщо порівнювати, як змінилися зарплати в десятки найпопулярніших вакансій, то результат буде таким:
Вакансія водія також є досить популярним запитом, однак заробіток на цій позиції за рік не змінився, залишившись на рівні 22 000 гривень.
А от найбільше серед усіх зросла зарплата психологів - у середньому до 18 000 гривень.
За час повномасштабного вторгнення в Україні з'явилося багато благодійних організацій, і компанії стали піклуватися про психологічний стан співробітників. До того ж самі українці почали частіше звертатися за фаховою допомогою. А відповідно високий попит на психологів призвів до стрибка зарплат фахівців.
Раніше ми розповідали, що станеться з ринком праці через п'ять років.
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