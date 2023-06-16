Ріст зарплат і зникнення професій. Що буде з ринком праці через п'ять років

У 2023 році на розвиток ринку праці впливали декілька факторів водночас. Це і вдосконалення штучного інтелекту, і посилення економічної напруги у світі, і війна в Україні. Усе це формує ринок праці в майбутньому.

Аналітики Work.ua проаналізували , які зміни чекають на ринок праці вже через п'ять років.

Готовність змінювати роботу

Основною на це причиною є розмір заробітної плати. 52% респондентів заявляють, що їх турбує вплив економічної невизначеності на їхню зайнятість, а 61% учасників опитування занепокоєні тим, що їхня зарплата не відповідає витратам на життя в умовах інфляції, яка зростає.

При цьому дослідження показало, що все більше людей обирають роботу за можливість гармонійно поєднувати її з особистим життям. Адже якщо робота займає весь вільний час, це так чи інакше призведе до вигорання та зрештою звільнення з компанії.

Активна цифровізація

Цей тренд визначають як найбільш глобальний на ринку праці в майбутньому. Щонайменше про це може свідчити готовність 75% опитаних компаній впроваджувати технології аналізу великих даних, хмарні обчислення та штучний інтелект.

Однак вплив більшості технологій на робочі місця очікується позитивним.

Перехід на "зелену" економіку

Експерти зазначають, що на перших етапах перехід на "зелену" економіку порушить ринок праці, але пізніше він створить велику кількість нових робочих місць.

Дослідження показують, що інвестиції у відновлювані джерела енергії та енергоефективність стимулюватимуть створення більшої кількості робочих місць у найближчій перспективі, ніж інвестиції у видобування паливних ресурсів.

Деякі професії можуть втратити попит через п'ять років (фото: Freepik)

Які навички будуть найважливішими

Як і раніше, зберігатиметься попит на інтелектуальні навички, а саме:

аналітичне мислення

творче мислення

ШІ та великі дані

лідерство та соціальний вплив

Які професії зникнуть, а які - матимуть попит

Найбільше скорочення робочих місць очікується за посадами:

клерки з введення даних

адміністративний персонал

бухгалтери

охоронці

помічники з домашнього господарства

касири магазинів і банків

збиральники та фабричні робітники

працівники поштової служби

продавці магазину

фахівці з телемаркетингу

Найбільше зростання робочих місць очікується за посадами: