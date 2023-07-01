Стало известно, где в Украине платят самые высокие зарплаты: названы города и суммы

В каких городах больше выросла зарплата

В первую очередь отметим, что во время войны средняя зарплата украинцев выросла на 10%. Если раньше она составляла 15 000 гривен, то сейчас эта сумма равна 16 500 гривен.

Больше всего заработок вырос у жителей центральных и западных областей - 17% и 23% соответственно. Фактически там зарплаты подтянулись до уровня юга и востока, где оплата труда была несколько выше.

По данным аналитиков, самых высоких показателей достигли повышения зарплаты в Закарпатье - целых 23%!

Следующее место занимают Волынская и Ровенская области с 18%. А дальше рейтинг заполняют Ивано-Франковская, Тернопольская, Житомирская, Винницкая и Хмельницкая области с повышением размером 17%.

Более оживленный пересмотр зарплат на западе и центре является следствием релокации бизнеса и перемещения украинцев из прифронтовых областей подальше от боевых действий в направлении запада.

Как изменились зарплаты по популярным вакансиям

Если сравнивать, как изменились зарплаты в десятки самых популярных вакансий, то результат будет таким:

бухгалтер - с 14 000 до 17 000 гривен

кассир - с 11 000 до 13 000 гривен

повар - с 12 000 до 16 000 гривен

менеджер по персоналу - с 17 000 до 19 000 гривен

менеджер по продажам - с 18 000 до 20 000 гривен

оператор контакт-центра - 15 000 до 17 000 гривен

официант - с 10 000 до 15 000 гривен

охранник - с 9 000 до 12 000 гривен

продавец-консультант - с 11 000 до 13 000 гривен

Вакансия водителя также является достаточно популярным запросом, однако заработок на этой позиции за год не изменился, оставшись на уровне 22 000 гривен.

А вот больше всех выросла зарплата психологов - в среднем до 18 000 гривен.

За время полномасштабного вторжения в Украину появилось много благотворительных организаций, и компании стали заботиться о психологическом состоянии сотрудников. К тому же сами украинцы стали чаще обращаться за профессиональной помощью. А соответственно высокий спрос на психологов привел к скачку зарплат специалистов.