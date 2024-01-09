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Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Віталієм Білоножком

Віталій Білоножко (фото: facebook.com/BurynMR)
Автор: Іванна Пашкевич

Прощання з народним артистом України Віталієм Білоножком відбудеться 12 січня у Національній філармонії у Києві.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на стрим на YouTube-каналі дружини журналіста Дмитра Гордона Олесі Бацман.

Де і коли відбудеться прощання з Віталієм Білоножком

Початок церемонії прощання заплановано на 11.30. Триватиме вона до 14.00.

"Віталій Білоножко був чудовим співаком. Приголомшливою душі людиною. Дуже патріотичною. Він дуже любив Україну. Віталій Білоножко - він і є Україна. Він помер у лікарні. Сьогодні Світлана Білоніжко нам сказала зранку. Дуже боляче".

"Прощання з Віталієм Білоножком відбудеться в центрі столиці України. Думаю, буде величезна кількість людей, шанувальників, які захочуть провести його в останню путь", - прокоментувала Бацман.

Нагадаємо, виконавець помер 9 січня. Улітку 2023 року артист відсвяткував свій юбілей - 70 років.

Дивіться добірку з 6 пісень Віталія Білоножка, які житимуть навіть після його смерті.

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