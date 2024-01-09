Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Віталієм Білоножком

Прощання з народним артистом України Віталієм Білоножком відбудеться 12 січня у Національній філармонії у Києві.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на стрим на YouTube-каналі дружини журналіста Дмитра Гордона Олесі Бацман.
Початок церемонії прощання заплановано на 11.30. Триватиме вона до 14.00.
"Віталій Білоножко був чудовим співаком. Приголомшливою душі людиною. Дуже патріотичною. Він дуже любив Україну. Віталій Білоножко - він і є Україна. Він помер у лікарні. Сьогодні Світлана Білоніжко нам сказала зранку. Дуже боляче".
"Прощання з Віталієм Білоножком відбудеться в центрі столиці України. Думаю, буде величезна кількість людей, шанувальників, які захочуть провести його в останню путь", - прокоментувала Бацман.
Нагадаємо, виконавець помер 9 січня. Улітку 2023 року артист відсвяткував свій юбілей - 70 років.
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