Не лише "Тіні забутих предків": 7 легендарних робіт Сергія Параджанова

Сергій Параджанов - талановитий українсько-вірменський режисер, який зі студентства був закоханий в українську культуру та називав Україну другою Батьківщиною і навіть сидів у російській в’язниці за український націоналізм.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Кіноріум.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало геніальні роботи Параджанова, кі можуть скласти конкуренцію "Тіням забутих предків" та ділиться цим списком з вами.

Колір граната

Сергій Параджанов заради цієї історії звернувся до особистості середньовічного вірменського поета Саят-нова, що творив на вірменській, грузинській та азербайджанській мовах.

Зйомки фільму проходили у церкві Святого Іоана в селі Ардві Лорійської області Вірменії.

Київські фрески

Український художній фільм "Київські фрески" - це незавершена робота Сергія Параджанова. Знятий в жанрі арт-хаусу, алегорія на теми наслідків війни. Зйомки відбувались в 1965 році, монтаж виконаний у 1966. Щоправда, він так і не вийшов у прокат, оскільки дирекція студії одразу ж закрила фільм.

Легенда про Сурамську фортецю

Фільм присвячується грузинським воїнам усіх часів, які віддали життя за свою країну. В його основі лежить давня грузинська легенда, в які розповідається, що готуючись до захисту своєї країни від нападу іноземних поневолювачів, народ зводив фортецю, але щоразу, коли стіна досягла рівня даху, вона повалилася.

Арабески на тему Піросмані

Короткометражний фільм талановитого режисера Параджанова, який представляє особистий погляд професіонала на мальовничу спадщину грузинського художника-примітивіста ХІХ століття, самоучки, який увійшов до кращих майстрів світового наївного мистецтва Ніко Піросмані.

Лебедине озеро. Зона

Людина, яка постає в центрі сюжету втікає із в'язниці за три дні до завершення терміну. Змучений він знаходить притулок у монументі "Серп і молот". Там його знаходить Жінка, з якою вони взаємно закохуються один в одного.

Етюди про Врубеля

Картина присвячена періоду київського життя художника Михайла Врубеля та безпосередньо його творчості.

Кадр з фільму "Етюди про Врубеля"

Ашик-Керіб

Ця романтична драма знята за мотивами однойменної поеми Михайла Лермонтова. Ашик-Керіб був бідний, але мав добре серце і прекрасний голос. Він грав на саазі - турецькій балалайці, прославляючи стародавніх витязів Туркестану, виступав на святах та весіллях.