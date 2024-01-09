Стало известно, где и когда состоится прощание с Виталием Билоножко

Где и когда состоится прощание с Виталием Билоножко

Начало церемонии прощания запланировано на 11:30. Продлится она до 14.00.

"Виталий Билоножко был отличным певцом. Потрясающей души человеком. Очень патриотическим. Он очень любил Украину. Виталий Билоножко - он и есть Украина. Он умер в больнице. Сегодня Светлана Билоножко нам сказала утром. Очень больно".

"Прощание с Виталием Билоножко состоится в центре столицы Украины. Думаю, будет огромное количество людей, поклонников, которые захотят провести его в последний путь", - прокомментировала Бацман.

Напомним, исполнитель умер 9 января. Летом 2023 года артист отпраздновал свой юбилей - 70 лет.