Стало відомо, де і коли поховають Ніну Матвієнко
У середу, 11 жовтня, відбудеться прощання з народною артисткою України Ніною Матвієнко.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram доньки виконавиці - Тоні Матвієнко.
Де і коли поховають Ніну Матвієнко
Зірка повідомила, що з її мамою можна буде попрощатися з 11 до 13 години у Національній філармонії України, що знаходиться на Володимирському узвозі, 2.
“Прощання з мамою відбудеться у середу, з 11 до 13 години. У філармонії”, - сказала Тоня.
Ніна Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Ніна Матвієнко з донькою (фото: facebook.com/Nina.Matviyenko)
Поховають Ніну Митрофанівну на Звіринецькому кладовищі у Києві.
Нагадаємо, легендарна співачка пішла з життя 8 жовтня. Днями їй мало б виповнитися 76 років.
Зі словами співчуття до родини знаменитості звернувся президент Володимир Зеленський, а також низка знаменитостей - Софія Ротару, Катя Осадча та Юрій Горбунов, Володимир Дантес, Потап, Світлана Тарабарова, Наталя Могилевська та інші.
Нещодавно ми розповідали маловідомі факти з життя Ніни Матвієнко.
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