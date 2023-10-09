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Стало відомо, де і коли поховають Ніну Матвієнко

Понеділок 09 жовтня 2023 10:50
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Стало відомо, де і коли поховають Ніну Матвієнко Ніна Матвієнко (фото: facebook.com/Nina.Matviyenko)
Автор: Іванна Пашкевич

У середу, 11 жовтня, відбудеться прощання з народною артисткою України Ніною Матвієнко.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram доньки виконавиці - Тоні Матвієнко.

Де і коли поховають Ніну Матвієнко

Зірка повідомила, що з її мамою можна буде попрощатися з 11 до 13 години у Національній філармонії України, що знаходиться на Володимирському узвозі, 2.

“Прощання з мамою відбудеться у середу, з 11 до 13 години. У філармонії”, - сказала Тоня.

Стало відомо, де і коли поховають Ніну Матвієнко

Ніна Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Стало відомо, де і коли поховають Ніну Матвієнко

Ніна Матвієнко з донькою (фото: facebook.com/Nina.Matviyenko)

Поховають Ніну Митрофанівну на Звіринецькому кладовищі у Києві.

Нагадаємо, легендарна співачка пішла з життя 8 жовтня. Днями їй мало б виповнитися 76 років.

Зі словами співчуття до родини знаменитості звернувся президент Володимир Зеленський, а також низка знаменитостей - Софія Ротару, Катя Осадча та Юрій Горбунов, Володимир Дантес, Потап, Світлана Тарабарова, Наталя Могилевська та інші.

Нещодавно ми розповідали маловідомі факти з життя Ніни Матвієнко.

Також ми згадували 5 пісень співачки, від яких мурахи по шкірі.

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Нина Матвиенко звезды шоу-бизнеса