Стало известно, где и когда похоронят Нину Матвиенко
В среду, 11 октября, пройдет прощание с народной артисткой Украины Ниной Матвиенко.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram дочери исполнительницы - Тони Матвиенко.
Где и когда похоронят Нину Матвиенко
Звезда сообщила, что с ее мамой можно будет попрощаться с 11 до 13 часов в Национальной филармонии Украины, находящейся на Владимирском спуске, 2.
“Прощание с мамой состоится в среду, с 11 до 13 часов. В филармонии", - сказала Тоня.
Нина Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Нина Матвиенко с дочерью (фото: facebook.com/Nina.Matviyenko)
Похоронят Нину Митрофановну на Зверинецком кладбище в Киеве.
Напомним, легендарная певица ушла из жизни 8 октября. На днях ей должно было исполниться 76 лет.
Со словами сострадания к семье знаменитости обратился президент Владимир Зеленский, а также ряд знаменитостей - София Ротару, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Владимир Дантес, Потап, Светлана Тарабарова, Наталья Могилевская и другие.
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