ua en ru
Пн, 09 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стало известно, где и когда похоронят Нину Матвиенко

Понедельник 09 октября 2023 10:50
UA EN RU
Стало известно, где и когда похоронят Нину Матвиенко Нина Матвиенко (фото: facebook.com/Nina.Matviyenko)
Автор: Иванна Пашкевич

В среду, 11 октября, пройдет прощание с народной артисткой Украины Ниной Матвиенко.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram дочери исполнительницы - Тони Матвиенко.

Где и когда похоронят Нину Матвиенко

Звезда сообщила, что с ее мамой можно будет попрощаться с 11 до 13 часов в Национальной филармонии Украины, находящейся на Владимирском спуске, 2.

“Прощание с мамой состоится в среду, с 11 до 13 часов. В филармонии", - сказала Тоня.

Стало известно, где и когда похоронят Нину Матвиенко

Нина Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Стало известно, где и когда похоронят Нину Матвиенко

Нина Матвиенко с дочерью (фото: facebook.com/Nina.Matviyenko)

Похоронят Нину Митрофановну на Зверинецком кладбище в Киеве.

Напомним, легендарная певица ушла из жизни 8 октября. На днях ей должно было исполниться 76 лет.

Со словами сострадания к семье знаменитости обратился президент Владимир Зеленский, а также ряд знаменитостей - София Ротару, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Владимир Дантес, Потап, Светлана Тарабарова, Наталья Могилевская и другие.

Недавно мы рассказывали малоизвестные факты из жизни Нины Матвиенко.

Также мы упоминали 5 песен певицы, от которых мурашки по коже.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нина Матвиенко звезды шоу-бизнеса