Стало відомо, чи скасують комендантську годину на Великдень

У Києві та інших містах України визначилися щодо обмежень через комендантську годину на період свята Великодня, який громадяни у 2023 році відзначатимуть 16 квітня.
Яка ситуація з комендантською годиною буде в Україні на Великдень - читайте у матеріалі нижче.
Так, у Київській обласній військовій адміністрації вирішили не скасовувати введені обмеження - комендантську годину, що діє у період воєнного стану. Також влада не стала коригувати час її тривалості на Великдень.
Таким чином, у ніч з 15 на 16 квітня комендантська година триватиме, як зазвичай - з півночі до п'ятої ранку.
У різних областях комендантська година має свої часові межі, затверджені місцевими військовими адміністраціями. Під час святкування Великодня у регіонах вони залишаються такими ж - жодних оголошень про корекцію у зв'язку з великим релігійним святом представники місцевого самоврядування та чиновники ОВА станом на сьогодні не робили.
Відповідно, якщо у столиці - п'ятигодинна комендантська година, то, наприклад, у Полтаві та Черкасах та областях вона триває чотири, у Херсоні - десять, а на Закарпатті взагалі не діє.
Ось час дії комендантської години, запровадженої у різних регіонах. Вона діятиме і на нинішній Великдень.
Виходити можна, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги.
За порушення вимог та обмежень дії комендантської години порушників затримують та доставляють до підрозділів Національної поліції України.
Раніше ми писали, чи буде на Великдень додатковий вихідний, та які ще свята відзначать українці у квітні.
Також ми розповідали, скільки в Києв затримали порушників комендантської години на вихідних.