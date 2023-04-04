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Стало відомо, чи скасують комендантську годину на Великдень

Фото: яка на Великдень буде ситуація з комендантською годиною в містах України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві та інших містах України визначилися щодо обмежень через комендантську годину на період свята Великодня, який громадяни у 2023 році відзначатимуть 16 квітня.

Яка ситуація з комендантською годиною буде в Україні на Великдень - читайте у матеріалі нижче.

Комендантську годину у Києві на Великдень не скасують

Так, у Київській обласній військовій адміністрації вирішили не скасовувати введені обмеження - комендантську годину, що діє у період воєнного стану. Також влада не стала коригувати час її тривалості на Великдень.

Таким чином, у ніч з 15 на 16 квітня комендантська година триватиме, як зазвичай - з півночі до п'ятої ранку.

Як в інших містах

У різних областях комендантська година має свої часові межі, затверджені місцевими військовими адміністраціями. Під час святкування Великодня у регіонах вони залишаються такими ж - жодних оголошень про корекцію у зв'язку з великим релігійним святом представники місцевого самоврядування та чиновники ОВА станом на сьогодні не робили.

Відповідно, якщо у столиці - п'ятигодинна комендантська година, то, наприклад, у Полтаві та Черкасах та областях вона триває чотири, у Херсоні - десять, а на Закарпатті взагалі не діє.

Комендантська година по областях

Ось час дії комендантської години, запровадженої у різних регіонах. Вона діятиме і на нинішній Великдень.

  • Київ та область - комендантська година з 00:00 до 05:00
  • Вінниця та область - з 00:00 до 05:00.
  • Луцьк та Волинська область - з 00:00 до 05:00.
  • Дніпро та область - з 00:00 до 05:00.
  • Донецька область - з 21:00 до 05:00.
  • Житомир та область - з 00:00 до 05:00.
  • Ужгород та Закарпатська область - немає.
  • Запоріжжя та область - з 23:00 до 05:00.
  • Івано-Франківськ та область - з 00:00 до 05:00.
  • Кропивницький та Кіровоградська область - з 23:00 до 05:00.
  • Луганська область - з 21:00 до 05:00.
  • Львів та область - з 00:00 до 05:00.
  • Миколаїв та область - з 00:00 до 05:00.
  • Одеса та область - з 00:00 до 05:00.
  • Полтава та область - з 23:00 до 04:00 (з 5 квітня з 00:00 до 04:00)
  • Рівне та область - з 00:00 до 05:00.
  • Суми та область - з 23:00 до 04:00.
  • Тернопіль та область - з 23:00 до 05:00.
  • Харків та область - з 23:00 до 05:00.
  • Херсон та область - з 20:00 до 06:00.
  • Хмельницький та область - з 00:00 до 05:00.
  • Черкаси та область - з 00:00 до 4:00.
  • Чернігів та область - з 00:00 до 04:00.
  • Чернівці та область - з 00:00 до 05:00.

Що заборонено під час комендантської години

  • У цей час не можна перебувати на вулиці і в громадських місцях.
  • Заборонено пересуватися транспортом без спеціальної перепустки або пішки.

Виходити можна, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

За порушення вимог та обмежень дії комендантської години порушників затримують та доставляють до підрозділів Національної поліції України.

Раніше ми писали, чи буде на Великдень додатковий вихідний, та які ще свята відзначать українці у квітні.

Також ми розповідали, скільки в Києв затримали порушників комендантської години на вихідних.

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