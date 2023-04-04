Стало відомо, чи скасують комендантську годину на Великдень

Комендантську годину у Києві на Великдень не скасують

Так, у Київській обласній військовій адміністрації вирішили не скасовувати введені обмеження - комендантську годину, що діє у період воєнного стану. Також влада не стала коригувати час її тривалості на Великдень.

Таким чином, у ніч з 15 на 16 квітня комендантська година триватиме, як зазвичай - з півночі до п'ятої ранку.

Як в інших містах

У різних областях комендантська година має свої часові межі, затверджені місцевими військовими адміністраціями. Під час святкування Великодня у регіонах вони залишаються такими ж - жодних оголошень про корекцію у зв'язку з великим релігійним святом представники місцевого самоврядування та чиновники ОВА станом на сьогодні не робили.

Відповідно, якщо у столиці - п'ятигодинна комендантська година, то, наприклад, у Полтаві та Черкасах та областях вона триває чотири, у Херсоні - десять, а на Закарпатті взагалі не діє.

Комендантська година по областях

Ось час дії комендантської години, запровадженої у різних регіонах. Вона діятиме і на нинішній Великдень.

Київ та область - комендантська година з 00:00 до 05:00

Вінниця та область - з 00:00 до 05:00.

Луцьк та Волинська область - з 00:00 до 05:00.

Дніпро та область - з 00:00 до 05:00.

Донецька область - з 21:00 до 05:00.

Житомир та область - з 00:00 до 05:00.

Ужгород та Закарпатська область - немає.

Запоріжжя та область - з 23:00 до 05:00.

Івано-Франківськ та область - з 00:00 до 05:00.

Кропивницький та Кіровоградська область - з 23:00 до 05:00.

Луганська область - з 21:00 до 05:00.

Львів та область - з 00:00 до 05:00.

Миколаїв та область - з 00:00 до 05:00.

Одеса та область - з 00:00 до 05:00.

Полтава та область - з 23:00 до 04:00 ( з 5 квітня з 00:00 до 04:00)

з 00:00 до 04:00) Рівне та область - з 00:00 до 05:00.

Суми та область - з 23:00 до 04:00.

Тернопіль та область - з 23:00 до 05:00.

Харків та область - з 23:00 до 05:00.

Херсон та область - з 20:00 до 06:00.

Хмельницький та область - з 00:00 до 05:00.

Черкаси та область - з 00:00 до 4:00.

Чернігів та область - з 00:00 до 04:00.

Чернівці та область - з 00:00 до 05:00.

Що заборонено під час комендантської години

У цей час не можна перебувати на вулиці і в громадських місцях.

Заборонено пересуватися транспортом без спеціальної перепустки або пішки.

Виходити можна, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

За порушення вимог та обмежень дії комендантської години порушників затримують та доставляють до підрозділів Національної поліції України.