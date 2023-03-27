У Києві виявили 140 порушників комендантської години на вихідних

Поліцейські провели посилене відпрацювання Подільського району Києва на вихідних, у ході якого виявили 140 порушників комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

"Упродовж вихідних, 24-26 березня, правоохоронці провели масштабне відпрацювання району з метою забезпечення публічної безпеки та правопорядку, профілактики адміністративних порушень серед громадян, а також попередженні та розкритті злочинів", - сказано у повідомленні.

Поліцейські із залученням працівників столичного главку, спецпризначенців полку № 1 та № 2 та у взаємодії із військовими комісаріатами та добровольчими формуваннями тергромад провели комплекс оперативно-розшукових та профілактичних заходів.

Щоб не допустити вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень, правоохоронці у посиленому режимі патрулювали парки, сквери та інші місця масового скупчення громадян, перевіряли раніше судимих осіб та людей, які перебувають під арештом. До того ж, співробітники ювенальної превенції перевіряли заклади на предмет продажу неповнолітнім тютюнової та алкогольної продукції.

За результатами відпрацювання було задокументовано близько 200 адмінправопорушень, встановлено 6 осіб, які перебували в розшуку. Поліцейські також розкрили 29 злочинів та виявили 140 порушників комендантської години.

Співробітниками кримінальної поліції та слідчі також провели низку обшуків за фактом незаконного зберігання та розповсюдження наркотичних речовин. Усі заборонені речовини вилучили та відправили на відповідні експертні дослідження.

Зазначається, що подібні відпрацювання триватимуть і надалі, тому українців закликають відповідально ставитися до обмежень, пов’язаних із воєнним станом та сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов’язків.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який запустив у дворі багатоповерхівки на Борщагівці салют. Тепер йому загрожує до 5 років в'язниці.

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