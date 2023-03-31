Свята і вихідні у квітні 2023: дивіться календар на цей місяць

Квітень розпочинає період весняних свят в Україні. Головними серед них стануть Великдень, Вербна неділя та Благовіщення. Крім них, є інші важливі дати, а також законні вихідні.

Які свята будуть у квітні 2023 - читайте нижче в матеріалі Styler.

Робочі дні та свята у квітні 2023

У квітні 30 календарних днів. 10 з них будуть вихідними, а 20 робочими. Вихідні в суботу та неділю випадають на 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 числа.

Стосовно додаткових вихідних на свята, то на них чекати не варто. Під час дії воєнного стану ця норма статті 73 Кодексу законів про працю не діє. Тобто якщо Великдень припадає на неділю 16 квітня, то понеділок 17 квітня все одно буде робочим днем.

Календар свят у квітні