Стало известно, отменят ли комендантский час на Пасху

В Киеве и и других городах Украины определились относительно ограничений из-за комендантского часа на период праздника Пасха, которую граждане в 2023 году будут отмечать 16 апреля.
Какая ситуация с комендантским часом будет в Украине на Пасху - читайте в материале ниже.
Так, в Киевской областной военной администрации решили не отменять введенные ограничения - комендантский час, действующий в период военного положения. Также власти не стали корректировать время его длительности на Пасху.
Таким образом, в ночь с 15 на 16 апреля комендантский час будет длиться, как обычно - с полуночи до пяти утра.
В разных областях комендантский час имеет свои временные рамки, утвержденные местными военными администрациями. Во время празднования Пасхи в регионах они остаются такими же - никаких объявлений о коррекции в связи с большим религиозным праздником представители местного самоуправления и чиновники ОВА по состоянию на сегодня не делали.
Соответственно, если в столице - пятичасовой комендантский час, то, например, в Полтаве и Черкассах и областях он длится четыре, в Херсоне - десять, а на Закарпатье вообще не действует.
Вот время действия комендантского часа, введенного в разных регионах. Он будет действовать и на нынешнюю Пасху.
Выходить можно, чтобы дойти до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги.
За нарушение требований и ограничений действия комендантского часа нарушителей задерживают и доставляют в подразделения Национальной полиции Украины.
Ранее мы писали, будет ли на Пасху дополнительный выходной, и какие еще праздники отметят украинцы в апреле.
Также мы рассказывали, сколько в Киеве задержали нарушителей комендантского часа на выходных.