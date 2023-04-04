ua ru
Вт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стало відомо, чи скасують комендантську годину на Великдень

Новость на русском →
Вівторок 04 квітня 2023 20:41
Стало відомо, чи скасують комендантську годину на Великдень Фото: яка на Великдень буде ситуація з комендантською годиною в містах України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві та інших містах України визначилися щодо обмежень через комендантську годину на період свята Великодня, який громадяни у 2023 році відзначатимуть 16 квітня.

Яка ситуація з комендантською годиною буде в Україні на Великдень - читайте у матеріалі нижче.

Комендантську годину у Києві на Великдень не скасують

Так, у Київській обласній військовій адміністрації вирішили не скасовувати введені обмеження - комендантську годину, що діє у період воєнного стану. Також влада не стала коригувати час її тривалості на Великдень.

Таким чином, у ніч з 15 на 16 квітня комендантська година триватиме, як зазвичай - з півночі до п'ятої ранку.

Як в інших містах

У різних областях комендантська година має свої часові межі, затверджені місцевими військовими адміністраціями. Під час святкування Великодня у регіонах вони залишаються такими ж - жодних оголошень про корекцію у зв'язку з великим релігійним святом представники місцевого самоврядування та чиновники ОВА станом на сьогодні не робили.

Відповідно, якщо у столиці - п'ятигодинна комендантська година, то, наприклад, у Полтаві та Черкасах та областях вона триває чотири, у Херсоні - десять, а на Закарпатті взагалі не діє.

Комендантська година по областях

Ось час дії комендантської години, запровадженої у різних регіонах. Вона діятиме і на нинішній Великдень.

  • Київ та область - комендантська година з 00:00 до 05:00
  • Вінниця та область - з 00:00 до 05:00.
  • Луцьк та Волинська область - з 00:00 до 05:00.
  • Дніпро та область - з 00:00 до 05:00.
  • Донецька область - з 21:00 до 05:00.
  • Житомир та область - з 00:00 до 05:00.
  • Ужгород та Закарпатська область - немає.
  • Запоріжжя та область - з 23:00 до 05:00.
  • Івано-Франківськ та область - з 00:00 до 05:00.
  • Кропивницький та Кіровоградська область - з 23:00 до 05:00.
  • Луганська область - з 21:00 до 05:00.
  • Львів та область - з 00:00 до 05:00.
  • Миколаїв та область - з 00:00 до 05:00.
  • Одеса та область - з 00:00 до 05:00.
  • Полтава та область - з 23:00 до 04:00 (з 5 квітня з 00:00 до 04:00)
  • Рівне та область - з 00:00 до 05:00.
  • Суми та область - з 23:00 до 04:00.
  • Тернопіль та область - з 23:00 до 05:00.
  • Харків та область - з 23:00 до 05:00.
  • Херсон та область - з 20:00 до 06:00.
  • Хмельницький та область - з 00:00 до 05:00.
  • Черкаси та область - з 00:00 до 4:00.
  • Чернігів та область - з 00:00 до 04:00.
  • Чернівці та область - з 00:00 до 05:00.

Що заборонено під час комендантської години

  • У цей час не можна перебувати на вулиці і в громадських місцях.
  • Заборонено пересуватися транспортом без спеціальної перепустки або пішки.

Виходити можна, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

За порушення вимог та обмежень дії комендантської години порушників затримують та доставляють до підрозділів Національної поліції України.

Раніше ми писали, чи буде на Великдень додатковий вихідний, та які ще свята відзначать українці у квітні.

Також ми розповідали, скільки в Києв затримали порушників комендантської години на вихідних.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Пасха Комендантська година