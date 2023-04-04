Стало відомо, чи скасують комендантську годину на Великдень
У Києві та інших містах України визначилися щодо обмежень через комендантську годину на період свята Великодня, який громадяни у 2023 році відзначатимуть 16 квітня.
Яка ситуація з комендантською годиною буде в Україні на Великдень - читайте у матеріалі нижче.
Комендантську годину у Києві на Великдень не скасують
Так, у Київській обласній військовій адміністрації вирішили не скасовувати введені обмеження - комендантську годину, що діє у період воєнного стану. Також влада не стала коригувати час її тривалості на Великдень.
Таким чином, у ніч з 15 на 16 квітня комендантська година триватиме, як зазвичай - з півночі до п'ятої ранку.
Як в інших містах
У різних областях комендантська година має свої часові межі, затверджені місцевими військовими адміністраціями. Під час святкування Великодня у регіонах вони залишаються такими ж - жодних оголошень про корекцію у зв'язку з великим релігійним святом представники місцевого самоврядування та чиновники ОВА станом на сьогодні не робили.
Відповідно, якщо у столиці - п'ятигодинна комендантська година, то, наприклад, у Полтаві та Черкасах та областях вона триває чотири, у Херсоні - десять, а на Закарпатті взагалі не діє.
Комендантська година по областях
Ось час дії комендантської години, запровадженої у різних регіонах. Вона діятиме і на нинішній Великдень.
- Київ та область - комендантська година з 00:00 до 05:00
- Вінниця та область - з 00:00 до 05:00.
- Луцьк та Волинська область - з 00:00 до 05:00.
- Дніпро та область - з 00:00 до 05:00.
- Донецька область - з 21:00 до 05:00.
- Житомир та область - з 00:00 до 05:00.
- Ужгород та Закарпатська область - немає.
- Запоріжжя та область - з 23:00 до 05:00.
- Івано-Франківськ та область - з 00:00 до 05:00.
- Кропивницький та Кіровоградська область - з 23:00 до 05:00.
- Луганська область - з 21:00 до 05:00.
- Львів та область - з 00:00 до 05:00.
- Миколаїв та область - з 00:00 до 05:00.
- Одеса та область - з 00:00 до 05:00.
- Полтава та область - з 23:00 до 04:00 (з 5 квітня з 00:00 до 04:00)
- Рівне та область - з 00:00 до 05:00.
- Суми та область - з 23:00 до 04:00.
- Тернопіль та область - з 23:00 до 05:00.
- Харків та область - з 23:00 до 05:00.
- Херсон та область - з 20:00 до 06:00.
- Хмельницький та область - з 00:00 до 05:00.
- Черкаси та область - з 00:00 до 4:00.
- Чернігів та область - з 00:00 до 04:00.
- Чернівці та область - з 00:00 до 05:00.
Що заборонено під час комендантської години
- У цей час не можна перебувати на вулиці і в громадських місцях.
- Заборонено пересуватися транспортом без спеціальної перепустки або пішки.
Виходити можна, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги.
За порушення вимог та обмежень дії комендантської години порушників затримують та доставляють до підрозділів Національної поліції України.
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