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Стало известно, отменят ли комендантский час на Пасху

Новина українською →
Вторник 04 апреля 2023 20:41
Стало известно, отменят ли комендантский час на Пасху Фото: какая на Пасху будет ситуация с комендантским часом в городах Украинs (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве и и других городах Украины определились относительно ограничений из-за комендантского часа на период праздника Пасха, которую граждане в 2023 году будут отмечать 16 апреля.

Какая ситуация с комендантским часом будет в Украине на Пасху - читайте в материале ниже.

Комендантский час в Киеве на Пасху не отменят

Так, в Киевской областной военной администрации решили не отменять введенные ограничения - комендантский час, действующий в период военного положения. Также власти не стали корректировать время его длительности на Пасху.

Таким образом, в ночь с 15 на 16 апреля комендантский час будет длиться, как обычно - с полуночи до пяти утра.

Как в других городах

В разных областях комендантский час имеет свои временные рамки, утвержденные местными военными администрациями. Во время празднования Пасхи в регионах они остаются такими же - никаких объявлений о коррекции в связи с большим религиозным праздником представители местного самоуправления и чиновники ОВА по состоянию на сегодня не делали.

Соответственно, если в столице - пятичасовой комендантский час, то, например, в Полтаве и Черкассах и областях он длится четыре, в Херсоне - десять, а на Закарпатье вообще не действует.

Комендантский час по областям

Вот время действия комендантского часа, введенного в разных регионах. Он будет действовать и на нынешнюю Пасху.

  • Киев и область - комендантский час с 00:00 до 05:00
  • Винница и область - с 00:00 до 05:00.
  • Луцк и Волынская область - с 00:00 до 05:00.
  • Днепр и область - с 00:00 до 05:00.
  • Донецкая область - с 21:00 до 05:00.
  • Житомир и область - с 00:00 до 05:00.
  • Ужгород и Закарпатская область - нет.
  • Запорожье и область - с 23:00 до 05:00.
  • Ивано-Франковск и область - с 00:00 до 05:00.
  • Кропивницкий и Кировоградская область - с 23:00 до 05:00.
  • Луганская область - с 21:00 до 05:00.
  • Львов и область - с 00:00 до 05:00.
  • Николаев и область - с 00:00 до 05:00.
  • Одесса и область - с 00:00 до 05:00.
  • Полтава и область - с 23:00 до 04:00 (с 5 апреля с 00:00 до 04:00)
  • Ровно и область - с 00:00 до 05:00.
  • Сумы и область - с 23:00 до 04:00.
  • Тернополь и область - с 23:00 до 05:00.
  • Харьков и область - с 23:00 до 05:00.
  • Херсон и область - с 20:00 до 06:00.
  • Хмельницкий и область - с 00:00 до 05:00.
  • Черкассы и область - с 00:00 до 4:00.
  • Чернигов и область - с 00:00 до 04:00.
  • Черновцы и область - с 00:00 до 05:00.

Что запрещено во время комендантского часа

  • В этот временной период нельзя находиться на улице и в общественных местах.
  • Запрещено перемещаться на транспорте без специального пропуска или пешком.

Выходить можно, чтобы дойти до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги.

За нарушение требований и ограничений действия комендантского часа нарушителей задерживают и доставляют в подразделения Национальной полиции Украины.

Ранее мы писали, будет ли на Пасху дополнительный выходной, и какие еще праздники отметят украинцы в апреле.

Также мы рассказывали, сколько в Киеве задержали нарушителей комендантского часа на выходных.

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Киев Пасха Комендантский час