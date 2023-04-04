Стало известно, отменят ли комендантский час на Пасху

В Киеве и и других городах Украины определились относительно ограничений из-за комендантского часа на период праздника Пасха, которую граждане в 2023 году будут отмечать 16 апреля.

Какая ситуация с комендантским часом будет в Украине на Пасху - читайте в материале ниже.

Комендантский час в Киеве на Пасху не отменят

Так, в Киевской областной военной администрации решили не отменять введенные ограничения - комендантский час, действующий в период военного положения. Также власти не стали корректировать время его длительности на Пасху.

Таким образом, в ночь с 15 на 16 апреля комендантский час будет длиться, как обычно - с полуночи до пяти утра.

Как в других городах

В разных областях комендантский час имеет свои временные рамки, утвержденные местными военными администрациями. Во время празднования Пасхи в регионах они остаются такими же - никаких объявлений о коррекции в связи с большим религиозным праздником представители местного самоуправления и чиновники ОВА по состоянию на сегодня не делали.

Соответственно, если в столице - пятичасовой комендантский час, то, например, в Полтаве и Черкассах и областях он длится четыре, в Херсоне - десять, а на Закарпатье вообще не действует.

Комендантский час по областям

Вот время действия комендантского часа, введенного в разных регионах. Он будет действовать и на нынешнюю Пасху.

Киев и область - комендантский час с 00:00 до 05:00

Винница и область - с 00:00 до 05:00.

Луцк и Волынская область - с 00:00 до 05:00.

Днепр и область - с 00:00 до 05:00.

Донецкая область - с 21:00 до 05:00.

Житомир и область - с 00:00 до 05:00.

Ужгород и Закарпатская область - нет.

Запорожье и область - с 23:00 до 05:00.

Ивано-Франковск и область - с 00:00 до 05:00.

Кропивницкий и Кировоградская область - с 23:00 до 05:00.

Луганская область - с 21:00 до 05:00.

Львов и область - с 00:00 до 05:00.

Николаев и область - с 00:00 до 05:00.

Одесса и область - с 00:00 до 05:00.

Полтава и область - с 23:00 до 04:00 ( с 5 апреля с 00:00 до 04:00)

с 00:00 до 04:00) Ровно и область - с 00:00 до 05:00.

Сумы и область - с 23:00 до 04:00.

Тернополь и область - с 23:00 до 05:00.

Харьков и область - с 23:00 до 05:00.

Херсон и область - с 20:00 до 06:00.

Хмельницкий и область - с 00:00 до 05:00.

Черкассы и область - с 00:00 до 4:00.

Чернигов и область - с 00:00 до 04:00.

Черновцы и область - с 00:00 до 05:00.

Что запрещено во время комендантского часа

В этот временной период нельзя находиться на улице и в общественных местах.

Запрещено перемещаться на транспорте без специального пропуска или пешком.

Выходить можно, чтобы дойти до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги.

За нарушение требований и ограничений действия комендантского часа нарушителей задерживают и доставляют в подразделения Национальной полиции Украины.