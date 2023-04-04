Стало известно, отменят ли комендантский час на Пасху
В Киеве и и других городах Украины определились относительно ограничений из-за комендантского часа на период праздника Пасха, которую граждане в 2023 году будут отмечать 16 апреля.
Какая ситуация с комендантским часом будет в Украине на Пасху - читайте в материале ниже.
Комендантский час в Киеве на Пасху не отменят
Так, в Киевской областной военной администрации решили не отменять введенные ограничения - комендантский час, действующий в период военного положения. Также власти не стали корректировать время его длительности на Пасху.
Таким образом, в ночь с 15 на 16 апреля комендантский час будет длиться, как обычно - с полуночи до пяти утра.
Как в других городах
В разных областях комендантский час имеет свои временные рамки, утвержденные местными военными администрациями. Во время празднования Пасхи в регионах они остаются такими же - никаких объявлений о коррекции в связи с большим религиозным праздником представители местного самоуправления и чиновники ОВА по состоянию на сегодня не делали.
Соответственно, если в столице - пятичасовой комендантский час, то, например, в Полтаве и Черкассах и областях он длится четыре, в Херсоне - десять, а на Закарпатье вообще не действует.
Комендантский час по областям
Вот время действия комендантского часа, введенного в разных регионах. Он будет действовать и на нынешнюю Пасху.
- Киев и область - комендантский час с 00:00 до 05:00
- Винница и область - с 00:00 до 05:00.
- Луцк и Волынская область - с 00:00 до 05:00.
- Днепр и область - с 00:00 до 05:00.
- Донецкая область - с 21:00 до 05:00.
- Житомир и область - с 00:00 до 05:00.
- Ужгород и Закарпатская область - нет.
- Запорожье и область - с 23:00 до 05:00.
- Ивано-Франковск и область - с 00:00 до 05:00.
- Кропивницкий и Кировоградская область - с 23:00 до 05:00.
- Луганская область - с 21:00 до 05:00.
- Львов и область - с 00:00 до 05:00.
- Николаев и область - с 00:00 до 05:00.
- Одесса и область - с 00:00 до 05:00.
- Полтава и область - с 23:00 до 04:00 (с 5 апреля с 00:00 до 04:00)
- Ровно и область - с 00:00 до 05:00.
- Сумы и область - с 23:00 до 04:00.
- Тернополь и область - с 23:00 до 05:00.
- Харьков и область - с 23:00 до 05:00.
- Херсон и область - с 20:00 до 06:00.
- Хмельницкий и область - с 00:00 до 05:00.
- Черкассы и область - с 00:00 до 4:00.
- Чернигов и область - с 00:00 до 04:00.
- Черновцы и область - с 00:00 до 05:00.
Что запрещено во время комендантского часа
- В этот временной период нельзя находиться на улице и в общественных местах.
- Запрещено перемещаться на транспорте без специального пропуска или пешком.
Выходить можно, чтобы дойти до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги.
За нарушение требований и ограничений действия комендантского часа нарушителей задерживают и доставляют в подразделения Национальной полиции Украины.
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