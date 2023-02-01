Стало відомо, чи накриють Україну сильні снігопади в лютому

Що каже народний синоптик

Народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує надходження сильного циклону з півдня, який принесе в Україну снігопади та хуртовини, а на півдні країни - сніг з переходом у дощ.

Варто зазначити, що раніше синоптик уже прогнозував це похолодання. Однак повідомив, що довго воно не протримається.

Україну можуть накрити снігопади (фото: facebook.com/Stas1234567)

Прогнози метеорологів

Синоптик Наталя Діденко пише, що після 4 лютого в Україні ще будуть і сніг, і морози. Тож поглядати в сторону весняного одягу зарано.

За її словами, лютий розпочнеться снігом, а на дорогах може утворитися ожеледиця. У вихідні температура повітря почне знижуватися, наступний тиждень буде морозним.

За даними сайту Gismeteo, перший тиждень лютого буде досить холодним. Найнижча денна температура опуститься до 4 градусів морозу, а вночі - до 8 градусів.

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Морози також прогнозують і спеціалісти сайту Sinoptik.ua. За їхніми даними, цього тижня температура в Києві буде опускатися до 6 градусів морозу, а місцями буде йти рясний сніг.

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