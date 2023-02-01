1 лютого: що не можна робити на церковне свято, кого привітати з днем ангела
1 лютого православні вшановують пам'ять Макарія Великого.
У матеріалі Styler ви дізнаєтесь про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також кого привітати з іменинами.
Чим прославився святий Макарій
Святий Макарій жив у Єгипті. Після смерті батьків він пішов у Фаранську пустелю. Через кілька років став учнем святого Антонія Великого. У 40 років став священиком і настоятелем у ченців, що мешкали в Скитській пустелі.
Щодня його відвідувала велика кількість людей, які просять допомоги чи поради. Щоб хоч трохи часу проводити в молитвах, Макарію довелося вирити печеру під своєю келією, де він і ховався.
Цього дня найкраще зустрітися з рідними та не працювати.
Головні прикмети цього дня
- Яка погода весь день, такою і весь місяць буде.
- Якщо до середини дня завірюха розгуляється, то така погода ще довго протримається. Якщо 1 лютого сильний мороз, значить, літо буде теплим.
- Зоряне небо – до холодів та пізньої весни;
- Ясний день – до ранньої весни;
- Сніг мете – і на Масляну хуртовини чекай;
- Теплий Макарів день – перша половина літа видасться дощовою;
- Холодний Макарів день – і лютий студеним видасться;
- Холодна погода – до сприятливого літа.
Що не можна робити 1 лютого
- Цього дня забороняється працювати - інакше весь рік будете трудитися.
- Цього дня не рекомендується стригти волосся.
Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Федір, Теодор, Сава, Петро, Микола, Марк, Макар, Юхим, Арсеній та Антон.
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